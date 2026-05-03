Soroti Konten Mantan Istri, Na Daehoon Pertimbangkan Langkah Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Na Daehoon menyatakan akan menempuh jalur hukum terhadap mantan istrinya, Julia Prastini alias Jule, terkait polemik di media sosial.

Langkah tersebut diambil setelah muncul sejumlah unggahan yang dinilai merugikan citranya, khususnya sebagai ayah.

Na Daehoon menilai konten yang beredar telah menggiring opini publik secara negatif. Dia juga menyoroti sejumlah unggahan yang dianggap tidak pantas karena melibatkan anak-anak.

Selain itu, Na Daehoon menyinggung konten yang menampilkan mantan istrinya bersama pasangan barunya, Safrie Ramadhan, yang dinilai berpotensi berdampak pada kondisi psikologis anak.

“Terhadap pihak keluarga mantan istri maupun pihak-pihak lain yang selama ini menyebarkan fitnah, menggiring opini, atau menggunakan buzzer untuk menyerang nama baik saya, saya akan menempuh jalur hukum yang berlaku,” ungkapnya melalui Instagram, Sabtu (2/5/2026).

Dia juga memperingatkan akan membuka fakta lain apabila serangan terhadap dirinya terus berlanjut. “Kalau masih diteruskan, aku akan bongkar semuanya demi melindungi diriku dan anak-anakku,” tegasnya.

Meski demikian, Na Daehoon menegaskan tidak ingin memperpanjang konflik di ruang publik. Ia membuka peluang penyelesaian jika situasi mereda.

“Saya tidak ingin memperpanjang konflik di ruang publik. Namun saya tidak akan diam apabila anak-anak, nama baik saya, dan tanggung jawab saya sebagai ayah terus diganggu,” ujarnya.