Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Soroti Legalitas dan Integrasi Data, Gandung Pardiman DPR: Tantangan UMKM Naik Kelas

Jumat, 29 Mei 2026 – 23:01 WIB
Soroti Legalitas dan Integrasi Data, Gandung Pardiman DPR: Tantangan UMKM Naik Kelas - JPNN.COM
Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman. Foto: Humas DPR

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman menyoroti dua tantangan utama yang menghambat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk naik kelas, yakni masalah legalitas usaha dan belum terintegrasinya data UMKM secara nasional.

Menurut Gandung, UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional yang berkontribusi 61-63 persen terhadap PDB dan menyerap 97 persen tenaga kerja.

"Namun, upaya digitalisasi dan peningkatan skala usaha UMKM tidak akan berdampak jika dua persoalan mendasar ini belum tuntas: legalitas yang belum lengkap dan data UMKM yang masih terfragmentasi,” tegas Gandung dalam keterangan persnya pada Jumat (9/5/026).

Baca Juga:

Legalitas Usaha Masih Jadi PR Besar 

Gandung mencatat masih banyak UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS-RBA, sertifikat halal, PIRT, hingga NPWP badan.

Kondisi ini membuat UMKM sulit mengakses pembiayaan KUR, masuk rantai pasok BUMN, hingga mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-katalog.

Baca Juga:

"Bank dan lembaga pembiayaan butuh kepastian hukum. Marketplace dan BUMN butuh dokumen legal. Kalau legalitasnya belum beres, UMKM akan terus terjebak di level mikro,” ujar Anggota DPR RI Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

Integrasi Data: Soal Keadilan Bagi UMKM

Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman menyoroti dua tantangan utama yang menghambat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk naik kelas,

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DPR RI  UMKM  Gandung Pardiman  Gandung Pardiman DPR RI 
BERITA DPR RI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp