Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Soroti Menteri Provokatif, FAI Minta Evaluasi Kabinet Prabowo

Rabu, 03 September 2025 – 15:27 WIB
Soroti Menteri Provokatif, FAI Minta Evaluasi Kabinet Prabowo - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto di RS Bhayangkara, Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Senin (1/9). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Forum Aktivis Indonesia (FAI) menilai sejumlah menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto perlu dievaluasi karena dinilai kinerjanya buruk dan pernyataannya justru menyakiti masyarakat.

Sorotan ini muncul di tengah gelombang demonstrasi terkait tunjangan anggota DPR yang telah berlangsung beberapa hari terakhir.

“Selain DPR, di kabinet juga banyak menteri yang kinerjanya buruk dan membuat rakyat menderita,” ujar Presidium FAI Ramadhan Isa atau Dhani, Selasa (2/9).

Baca Juga:

Dhani menyinggung delapan menteri yang dianggap bermasalah, mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dinilai gagal memberi masukan akurat soal kondisi keuangan negara hingga kebijakan pajak yang membebani masyarakat.

Kritik juga diarahkan pada Menteri Pertanian Amran Sulaiman, yang sebelumnya membandingkan harga beras Indonesia dengan Jepang.

Selain itu, Dhani menyebut Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi Digital Meutya Hafid, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, sebagai pejabat yang perlu dicopot. Menurutnya, berbagai kebijakan maupun pernyataan mereka tidak mencerminkan empati pada rakyat.

Baca Juga:

“Evaluasi DPR saja tidak cukup untuk membereskan Indonesia. Harus menyentuh menteri-menteri bermasalah dan berkinerja buruk,” tegasnya.

FAI menilai selama hampir setahun pemerintahan Prabowo, capaian Asta Cita terhambat oleh menteri yang tidak optimal.

FAI desak Presiden Prabowo evaluasi delapan menteri yang dinilai berkinerja buruk dan abai pada rakyat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Menteri  Presiden Prabowo Subianto  kabinet Prabowo  FAI 
BERITA MENTERI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp