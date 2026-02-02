Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Soroti Paradoks Cukai Rokok, Gus Lilur: Negara Panen Triliunan Rupiah, Industri Rokok Rakyat Tercekik

Senin, 02 Februari 2026 – 19:12 WIB
Soroti Paradoks Cukai Rokok, Gus Lilur: Negara Panen Triliunan Rupiah, Industri Rokok Rakyat Tercekik - JPNN.COM
Founder Owner Rokok Bintang Sembilan HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy—atau yang akrab disapa Gus Lilur. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Di balik gemerlap angka penerimaan cukai hasil tembakau yang terus dipamerkan negara setiap tahun, tersimpan luka panjang industri rokok rakyat.

Pada 2024, penerimaan cukai hasil tembakau kembali menembus lebih dari Rp 226 triliun.

Angka yang impresif di atas kertas. Namun, bagi Founder Owner Rokok Bintang Sembilan HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy—atau yang akrab disapa Gus Lilur—angka itu menyembunyikan ketimpangan kebijakan yang makin menekan pabrik rokok rakyat dan petani tembakau.

Baca Juga:

Dia menyebut kebijakan cukai nasional tengah berada dalam paradoks serius: negara begitu bergantung pada rokok sebagai mesin fiskal, tetapi pada saat yang sama justru menyempitkan ruang hidup industri rokok rakyat yang menjadi fondasi sosial-ekonomi di akar rumput.

“Kalau negara jujur, seharusnya berani bertanya: penerimaan Rp 226 triliun itu siapa yang membayar? Jangan-jangan yang dikorbankan justru rakyat kecil yang tak pernah disebut dalam pidato-pidato resmi,” ujar Gus Lilur.

Menurut Gus Lilur, secara administratif, proses pemesanan pita cukai sudah berjalan tertib dan legal. Pabrik rokok rakyat wajib masuk ke portal Bea Cukai, memesan pita cukai melalui sistem P3C, menunggu persetujuan yang bisa memakan waktu hingga 20 hari, melanjutkan ke CK-1, mencetak SPPB, melakukan pembayaran, hingga akhirnya mengambil pita cukai di kantor Bea Cukai setempat.

Baca Juga:

“Semua resmi. Semua tercatat. Bahkan pabrik rakyat harus berurusan dengan Bea Cukai pusat dan daerah sekaligus. Tidak ada celah gelap di situ,” katanya.

Namun problem utama, lanjut Gus Lilur, bukan terletak pada prosedur, melainkan pada kebijakan kuota, khususnya untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT).

Di balik gemerlap angka penerimaan cukai hasil tembakau yang terus dipamerkan negara setiap tahun, tersimpan luka panjang industri rokok rakyat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   cukai rokok  rokok  Gus Lilur  industri rokok 
BERITA CUKAI ROKOK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp