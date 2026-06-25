Soroti Pembacokan Polisi di Jambi, Gus Falah: Ancaman Serius terhadap Supremasi Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru, mengecam penyerangan dan pembacokan terhadap dua anggota Satlantas Polresta Jambi pada Senin lalu.

Penyerangan tersebut dilakukan saat dua polisi tersebut sedang bertugas mengatur arus lalu lintas di kawasan Pasar Angso Duo.

Menurut Falah, itu merupakan tindakan yang berpotensi mengancam tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

Menurut pria yang akrab disapa Gus Falah itu, aparat kepolisian yang sedang menjalankan tugas negara harus mendapatkan perlindungan hukum penuh.

Serangan terhadap petugas yang sedang melaksanakan kewajibannya bukan hanya menyerang individu, tetapi juga merupakan bentuk perlawanan terhadap kewibawaan negara dan sistem penegakan hukum.

“Peristiwa ini merupakan penyerangan terhadap aparat negara yang sedang menjalankan tugas secara sah. Jika tindakan semacam ini dibiarkan, maka dapat memicu runtuhnya supremasi hukum dan menurunkan wibawa negara di hadapan masyarakat,” tegas Gus Falah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/6).

Dia menilai para pelaku harus diproses secara tegas menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah berlaku sejak Januari 2026.

Berdasarkan Pasal 348 KUHP, setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah dapat dipidana penjara paling lama dua tahun atau dikenai pidana denda sesuai ketentuan yang berlaku.