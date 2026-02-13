Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Soroti Pengelolaan Lingkungan, Hasto PDIP: Tidak Ada yang Senang Diterpa Bencana

Jumat, 13 Februari 2026 – 20:20 WIB
Soroti Pengelolaan Lingkungan, Hasto PDIP: Tidak Ada yang Senang Diterpa Bencana - JPNN.COM
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di area patung Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (6/2). Foto: Aristo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut tak ada satu pun pihak yang senang ketika Indonesia diterpa bencana seperti terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Hal demikian dikatakan Hasto saat acats pemberian apresiasi bagi sukarelawan kesehatan yang menjalankan misi kemanusiaan di Sumatra.

“Apakah kita senang menghadapi bencana? Tentu saja tidak," kata Hasto dalam pidatonya saat acara di Sekolah Partai, Jakarta, Jumat (13/2).

Baca Juga:

Dia mengatakan bencana seharusnya dimaknai sebagai teguran bagi semua pihak mengevaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan.

"Persoalan bencana ini merupakan suatu teguran bagi kita semua yang telah membiarkan bumi kita menderita melalui kebijakan-kebijakan yang salah di masa lalu,” kata Hasto di hadapan ratusan sukarelawan kesehatan.

Hasto menuturkan PDIP melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) sudah menunjukkan konsistentensi mengusung agenda Politik Ekologi. 

Baca Juga:

Misalnya, kata dia, PDIP membuat Gerakan Merawat Pertiwi yang meliputi penjagaan hutan, sungai, hingga disiplin tata ruang demi mencegah dampak bencana.

"Kami mengusung politik ekologi agar dengan menjaga kelestarian lingkungan dan hutan-hutan kita, kami menyelamatkan bumi agar bumi menyatukan kita,” lanjut Hasto.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut bencana seharusnya dimaknai sebagai teguran untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lingkungan  Hasto  PDIP  Bencana Alam 
BERITA LINGKUNGAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp