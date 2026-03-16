JPNN.com - Politik - Legislatif

Sosialisasi 4 Pilar di Jakarta Timur, Eko Patrio Ajak Masyarakat Menjaga Persatuan

Senin, 16 Maret 2026 – 05:37 WIB
Anggota MPR/DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta Timur Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) saat Sosialisasi Empat Pilar di Aula Ballroom Graha Komando Kecamatan Jatinegara, Minggu (15/3). Foto: supplied

jpnn.com - Anggota MPR/DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta Timur Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) kembali melakukan Sosialisasi Empat Pilar di Aula Ballroom Graha Komando Kecamatan Jatinegara, Minggu (15/3).

Eko Patrio yang juga sekjen PAN menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah masyarakat.

Menurutnya, dengan persatuan kehidupan masyarakat menjadi lebih damai, tertib, dan meminimal konflik.

"Saya berharap kita selalu menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Kalau ada masalah mari kita diskusikan dan selesaikan secara bersama-sama," kata Eko Patrio dikutip dari siaran persnya.

Dia pun berharap agar para generasi muda memperbanyak kegiatan positif, semisal dengan aktif di Karang Taruna.

Menurut Eko, dengan aktif di kegiatan yang positif, para generasi muda terhindar dari kegiatan tidak produktif yang sangat merugikan.

"Saya mengajak anak-anak muda untuk aktif di kegiatan-kegiatan produktif dan positif. Misalnya dengan aktif di organisasi Karang Taruna," ucapnya.

Lebih jauh Eko Patrio menambahkan bahwa saat ini pemerintah telah mendorong program Makan Gizi Gratis (MBG). Hal itu dengan harapan generasi terdepan menjadi generasi terbaik bangsa.

Anggota DPRMPR RI Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) kembali melakukan Sosialisasi Empat Pilar di Aula Ballroom Graha Komando Kecamatan Jatinegara, Minggu (15/3).

