Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Sosialisasi 4 Pilar MPR, Abidin Fikri Pastikan Konstitusi Hadir Melindungi Kekayaan Budaya

Sabtu, 06 Juni 2026 – 13:15 WIB
Sosialisasi 4 Pilar MPR, Abidin Fikri Pastikan Konstitusi Hadir Melindungi Kekayaan Budaya - JPNN.COM
Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, H. Abidin Fikri saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Cagar Budaya Nasional Paseban Tri Panca Tunggal, Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Jumat (5/6). Foto: Source for JPNN.

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, H. Abidin Fikri, S.H., M.H., mengatakan bahwa eksistensi masyarakat adat dan ritual budaya lokal adalah pilar utama yang memperkokoh bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Abidin menyampaikan itu saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Cagar Budaya Nasional Paseban Tri Panca Tunggal, Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Jumat (5/6).

Acara sosialisasi kali ini terasa istimewa karena diintegrasikan langsung sebagai bagian dari rangkaian Upacara Adat Seren Taun Cigugur 2026. 

Baca Juga:

Mengusung tema "Merawat Prasasti Peradaban Budaya untuk Masa Depan Bangsa", Abidin Fikri mengajak seluruh elemen masyarakat melihat kebudayaan bukan sekadar masa lalu, melainkan fondasi masa depan.

"Seren Taun di Cigugur ini adalah bentuk nyata dari prasasti peradaban yang hidup. Di tempat yang sarat sejarah ini, kita diingatkan kembali bahwa Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar semboyan di atas kertas, melainkan urat nadi kehidupan sehari-hari masyarakat Nusantara," ujar Abidin Fikri di hadapan para tokoh adat, budayawan, dan generasi muda yang hadir.

Politikus PDI Perjuangan itu juga memaparkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengamanatkan negara untuk menghormati dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Baca Juga:

"Melalui momentum Sosialisasi Empat Pilar ini, MPR RI berkomitmen penuh untuk terus mengawal agar konstitusi benar-benar hadir melindungi kekayaan kultural kita. Merawat Seren Taun berarti kita sedang merawat ketahanan nasional dari gempuran disrupsi global," ungkap dia dalam keterangannya. 

Acara ditutup dengan dialog interaktif mengenai tantangan pelestarian cagar budaya di era digital dan komitmen bersama untuk menjaga kerukunan antarumat beragama yang selama ini menjadi ciri khas tak terpisahkan dari masyarakat Cigugur. (boy/jpnn)

Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abidin Fikri mengajak seluruh elemen masyarakat melihat kebudayaan bukan sekadar masa lalu, melainkan fondasi masa depan.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Abidin Fikri  Sosialisasi Empat Pilar MPR  Kebudayaan  konstitusi 
BERITA ABIDIN FIKRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp