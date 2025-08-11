Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Sosialisasi PanCEK Dorong Budaya Antikorupsi di Lingkungan BUMN

Senin, 11 Agustus 2025 – 20:10 WIB
Sosialisasi PanCEK Dorong Budaya Antikorupsi di Lingkungan BUMN - JPNN.COM
Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Antikorupsi secara hybrid di Jakarta, Senin (11/8). Foto: Askrindo

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), anggota Holding Asuransi dan Penjaminan Indonesia Financial Group (IFG), menggelar Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Antikorupsi secara hybrid di Jakarta, Senin (11/8).

Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen perusahaan mewujudkan tata kelola yang bersih dan berintegritas.

Direktur Utama Askrindo M. Fankar Umran menyampaikan, kegiatan tersebut bertujuan memperkuat penerapan prinsip antikorupsi serta menjadikan pengendalian gratifikasi sebagai bagian dari sistem manajemen integritas.

Baca Juga:

"Kami menyambut baik Panduan Cegah Korupsi (PanCEK) yang disusun KPK. PanCEK menjadi pelengkap strategis bagi sistem yang sudah kami bangun, termasuk ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) yang telah kami terapkan,” ujarnya.

Sosialisasi menghadirkan Kepala Satgas II Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) KPK, Roro Wide Sulistyowati, yang memaparkan strategi pengendalian gratifikasi serta mekanisme pelaporan dugaan tindak korupsi di lingkungan BUMN.

Askrindo menilai materi tersebut penting untuk memperkuat pemahaman karyawan terhadap risiko gratifikasi dan upaya pencegahannya.

Baca Juga:

Direktur Kepatuhan, SDM, & MR Askrindo, R. Mahelan Prabantarikso, menegaskan pentingnya membangun budaya integritas mulai dari individu.

“Keberhasilan pencegahan korupsi tercapai saat seluruh insan perusahaan memiliki kesadaran dan keberanian menolak serta melaporkan gratifikasi. Ini bukan sekadar regulasi, tapi fondasi budaya yang harus dijaga bersama,” tegasnya.

Panduan Cegah Korupsi (PanCEK) diperkenalkan untuk perkuat integritas dan budaya antikorupsi di BUMN.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pancek  Antikorupsi  BUMN  KPK  Askrindo 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp