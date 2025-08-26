Sosok Dirtek PSSI Alexander Zwiers: Pengalaman Segudang, Antar Yordania ke Piala Dunia

Selasa, 26 Agustus 2025 – 05:14 WIB

jpnn.com - Sosok Alexander Zwiers memang belum familiar di Indonesia, tetapi pengalamannya di dunia sepak bola sangat luas. Siapakah dia?

Zwiers bukan nama sembarangan, dia pernah malang melintang di berbagai negara sebagai pelatih maupun Direktur Teknik.

Mengacu kepada sumber internet, dijelaskan bahwa Zwiers sudah terbiasa menangani klub-klub Eropa.

Karier kepelatihannya dimulai dari Belanda bersama SC Cambuur dan Groningen. Kemudian, Zwiers melanjutkan kiprahnya di Qatar, Arab Saudi, Meksiko, Kazakhstan, China, Uni Emirat Arab, dan Irlandia Utara.

Dia juga pernah bekerja sama dengan legenda sepak bola Johan Cruyff di Chivas Guadalajara, Meksiko.

Selain itu, Zwiers memiliki pengalaman mengembangkan akademi atau tim muda FC Kairat Almaty (Kazakhstan), Al Wahdah (UEA), dan Al Shabab (Qatar).

Sejak 2019, Zwiers menjabat sebagai Direktur Teknik Federasi Sepak Bola Yordania.

Di bawah kepemimpinannya, Yordania mencatat sejarah dengan menjuarai turnamen Asia Barat di beberapa kelompok umur, dan untuk pertama kalinya lulus ke Piala Dunia 2026. Peringkat FIFA tim pun melonjak dari posisi 90-an ke 60-an.