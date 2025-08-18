Close Banner Apps JPNN.com
Nasional - Humaniora

IGK Manila di Mata Erick Thohir

Senin, 18 Agustus 2025 – 14:29 WIB
IGK Manila di Mata Erick Thohir - JPNN.COM
Bapak Wushu Indonesia IGK Manila ditemui usai Manager Meeting cabang olahraga wushu PON XXI Aceh-Sumut di GOR Disporasu, Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu (11/9/2024). ANTARA/Fathur Rochman

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya IGK Manila.

IGK Manila yang memiliki nama lengkap I Gusti Kompyang Manila tutup usia di Jakarta pada Senin.

“Saya kehilangan sahabat sekaligus mentor yang loyal dan pekerja keras. Kami pernah bekerja sama saat di Persija dan membawa juara tahun 2001,” tulis Erick Thohir melalui akun X resminya.

IGK Manila yang lahir di Singaraja, Bali, pada 1942 merupakan salah satu tokoh legendaris di sepak bola Indonesia.

“Beliau juga pernah berjasa saat menjadi manajer timnas Indonesia ketika juara SEA Games tahun 1991,” kata Erick.

“Terima kasih untuk seluruh kontribusi yang telah diberikan kepada sepak bola Indonesia, Pak Jenderal IGK Manila,” tutup cuitan itu.

Purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal itu merupakan manajer timnas Indonesia saat tim Merah-Putih memenangi medali emas SEA Games 1991 di Manila.

Pencapaian itu sempat gagal disamai generasi-generasi penerus, sebelum akhirnya timnas Indonesia berhasil kembali meraih medali emas pada SEA Games 2023 di Kamboja.

