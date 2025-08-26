Sosok Indroyono, Dubes RI untuk AS Pilihan Prabowo, Pernah Jadi Menteri Era Jokowi, Kariernya Gemilang

Selasa, 26 Agustus 2025 – 13:12 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Dwisuryo Indroyono Soesilo sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Amerika Serikat.

Pelatinkan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (25/8) kemarin.

Lalu, siapakah Indroyono?

Indroyono lahir Bandung Jawa Barat, pada 27 Maret 1955. Dia menempuh pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung jurusan Teknik Geologi.

Lalu, Indroyono melanjutkan magister di Universitas Michigan, Amerika Serikat, Jurusan Remote Sensing atau Penginderaan Jauh.

Tak hanya itu, dia menempuh pendidikan doktor di Universitas Iowa, Amerika Serikat, jurusan Geologic Remote Sensing/Geologi Penginderaan Jauh.

Karier sebelum menjadi dubes

Karier Indroyono terbilang gemilang.