Sosok Inspiratif dari Pidie, Sarlina Sari Raih Gelar Doktor Ilmu Akuntansi di FEB UI

jpnn.com, JAKARTA - Menjunjung tinggi nilai ketekunan, kejujuran, dan keyakinan bahwa pendidikan merupakan jalan utama untuk memperbaiki kehidupan, Sarlina Sari resmi meraih gelar Doktor Ilmu Akuntansi pada 6 Januari 2026 setelah upacara Promosi Doktor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Lahir pada 3 Agustus 1990 di Beungga, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Sarlina Sari tumbuh dalam keluarga sederhana.

Sejak dini, orang tua menanamkan pemahaman bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya untuk kepentingan pribadi.

Namun, harus memberi manfaat bagi orang lain dan masyarakat luas.

Pencapaian akademik ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan hidup dan karier akademiknya, yang dimulai dari sebuah desa kecil di Kabupaten Pidie, Aceh, hingga menapaki lingkungan akademik nasional yang kompetitif.

Masa kecil dan remaja Sarlina dijalani dalam situasi konflik di Aceh yang membentuk ketangguhan dan kedewasaannya sejak dini.

Keterbatasan serta rasa tidak aman yang menyertai kehidupan sehari-hari tidak memadamkan semangat belajarnya.

Sebaliknya, kondisi tersebut justru menumbuhkan kesadaran bahwa pendidikan adalah harapan dan sarana untuk bangkit.