JPNN.com - Teknologi - Gadget

Sosok Kreatif di Balik Keberhasilan Infinix dalam Pasar Smartphone Indonesia

Rabu, 13 Agustus 2025 – 00:01 WIB
Sergio Ticoalu (kanan), Head of Marketing Infinix Indonesia. Foto: Dok. Infinix

jpnn.com, JAKARTA - Di panggung persaingan industri smartphone Indonesia yang sangat dinamis, keberhasilan menembus jajaran lima besar merupakan sebuah pencapaian luar biasa.

Infinix berhasil melakukannya bersama Transsion Group, dan di balik strategi cerdas yang mendorong lompatan tersebut, ada nama Sergio Ticoalu, Head of Marketing Infinix Indonesia.

Menurutnya, pemasaran memiliki esensi yang lebih dalam, dan dirinya berpegang pada sebuah prinsip insight konsumen adalah bahan paling berharga.

"Tugas kami adalah meracik karya yang relevan dan dieksekusi dengan sempurna, lalu memberinya sentuhan kreatif tidak terduga yang membuat orang berhenti dan memperhatikan," ungkap Sergio Ticoalu dalam keterangan resmi, Selasa (12/8).

Prinsip tersebut yang kemudian menjadi kompas bagi setiap kampanye yang dibuat, mengubah Infinix dari sekadar merek
menjadi bagian dari percakapan tren anak muda di Indonesia.

Jauh sebelum meraih berbagai penghargaan, langkah strategis paling fundamental yang diambil Sergio Ticoalu terjadi pada 2020.

Di tengah pasar yang ramai, dia melihat sebuah ceruk pasar yang besar namun belum tergarap maksimal, para gamer muda yang menginginkan smartphone dengan performa gaming mumpuni namun dengan harga yang sangat terjangkau (value for money).

Hal itu menjadi inisiatif kunci yang mengubah arah Infinix. Sergio Ticoalu secara sadar dan fokus membawa Infinix untuk mengetuk dan kemudian mendominasi segmen ini.

