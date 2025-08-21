Sosok Pemotor di Balik Lancarnya Lalu Lintas pada Event Pacu Jalur Kuansing

jpnn.com, KUANSING - Di tengah hiruk-pikuk Festival Pacu Jalur Nasional 2025, ada sosok yang memastikan ribuan kendaraan yang keluar masuk Kota Teluk Kuantan tetap berjalan tertib dan lancar.

Dia adalah Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Riau Kombes Taufiq Lukman Nurhidayat, yang turun langsung ke lapangan untuk mengatur strategi lalu lintas selama kunjungan Wakil Presiden RI di Tepian Narosa.

Tak hanya duduk di balik meja komando, Taufiq memilih menunggang sepeda motor, berkeliling memantau jalur utama yang dilintasi masyarakat dan tamu undangan, pada Rabu, 20 Agustus 2025.

Baca Juga: Wapres Gibran Buka Event Pacu Jalur di Tepian Narosa Kuansing

Mulai dari Jalan Ahmad Yani, Jalan Diponegoro, Jalan Jenderal Sudirman, hingga Bundaran Cerano, semua titik dia datangi untuk memastikan personel bekerja sesuai rencana.

Kehadirannya yang sederhana dan sigap membuat banyak mata menaruh hormat.

Di sela padatnya arus kendaraan, Taufiq bahkan menyempatkan diri memberi arahan langsung kepada perwira pengendali (Padal) dan petugas di lapangan agar tetap sigap, disiplin, serta mengutamakan pelayanan humanis kepada masyarakat.

Baca Juga: Ribuan Pengunjung Padati Tepian Narosa Event Festival Pacu Jalur Tradisional

“Kalau masyarakat merasa nyaman di jalan, berarti kerja kita berhasil. Jangan hanya mengatur, tetapi juga melayani dengan senyum,” kata dia memberikan pesan kepada anggota.

Sinerginya dengan TNI dan aparat daerah memastikan kunjungan VVIP hingga arus kendaraan wisatawan tetap terkendali meski lonjakan pengunjung luar biasa.