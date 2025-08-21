Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Sosok Pemotor di Balik Lancarnya Lalu Lintas pada Event Pacu Jalur Kuansing

Kamis, 21 Agustus 2025 – 04:00 WIB
Sosok Pemotor di Balik Lancarnya Lalu Lintas pada Event Pacu Jalur Kuansing - JPNN.COM
Dirlantas Polda Riau Kombes Taufiq Lukman Nurhidayat saat patroli menggunakan motor memastikan lalu lintas lancar di sekitar Tepian Narosa. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, KUANSING - Di tengah hiruk-pikuk Festival Pacu Jalur Nasional 2025, ada sosok yang memastikan ribuan kendaraan yang keluar masuk Kota Teluk Kuantan tetap berjalan tertib dan lancar.

Dia adalah Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Riau Kombes Taufiq Lukman Nurhidayat, yang turun langsung ke lapangan untuk mengatur strategi lalu lintas selama kunjungan Wakil Presiden RI di Tepian Narosa.

Tak hanya duduk di balik meja komando, Taufiq memilih menunggang sepeda motor, berkeliling memantau jalur utama yang dilintasi masyarakat dan tamu undangan, pada Rabu, 20 Agustus 2025.

Baca Juga:

Mulai dari Jalan Ahmad Yani, Jalan Diponegoro, Jalan Jenderal Sudirman, hingga Bundaran Cerano, semua titik dia datangi untuk memastikan personel bekerja sesuai rencana.

Kehadirannya yang sederhana dan sigap membuat banyak mata menaruh hormat.

Di sela padatnya arus kendaraan, Taufiq bahkan menyempatkan diri memberi arahan langsung kepada perwira pengendali (Padal) dan petugas di lapangan agar tetap sigap, disiplin, serta mengutamakan pelayanan humanis kepada masyarakat.

Baca Juga:

“Kalau masyarakat merasa nyaman di jalan, berarti kerja kita berhasil. Jangan hanya mengatur, tetapi juga melayani dengan senyum,” kata dia memberikan pesan kepada anggota.

Sinerginya dengan TNI dan aparat daerah memastikan kunjungan VVIP hingga arus kendaraan wisatawan tetap terkendali meski lonjakan pengunjung luar biasa.

Di tengah hiruk-pikuk Festival Pacu Jalur Nasional 2025, ada sosok yang memastikan ribuan kendaraan tetap tertib dan lalu lintas lancar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pacu Jalur  Festival Pacu Jalur  Kuansing  Dirlantas Polda Riau  Kombes Taufiq Lukman Nurhidayat 
BERITA PACU JALUR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp