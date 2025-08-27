Sosok Senator Lia Istifhama Dikenal Sekaligus Disukai, Faktor Humble dan Senyum Manis Alami?

jpnn.com, JAKARTA - Nama Lia Istifhama, Senator atau Anggota DPD RI asal Jawa Timur kembali menjadi perbincangan publik setelah hasil survei terbaru dari Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) menempatkannya di posisi teratas popularitas tokoh legislator di Jawa Timur.

Tepatnya, survei yang dilakukan pada 1.200 responden dengan waktu pengambilan data selama tanggal 7 hingga 20 Agustus 2025.

Tak tanggung-tanggung, survei tersebut menunjukkan bahwa 72,4 persen responden mengenal Lia Istifhama dan hampir 71,7 persen menyatakan menyukainya.

Angka ini menempatkan Ning Lia, sapaan akrab politisi cantik tersebut, di atas sejumlah tokoh politik dan kepala daerah Kabupaten Kota yang selama ini dikenal luas di kancah politik Jawa Timur.

Direktur Eksekutif ARCI Baihaki Siradj menjelaskan tingkat pengenalan (awareness) masyarakat terhadap Ning Lia jauh lebih tinggi dibandingkan tiga anggota DPD RI asal Jawa Timur lainnya. Bahkan ditambahkan olehnya, popularitas Lia Istifhama berhasil mengungguli Anggota DPR RI dan Bupati Ponorogo.

Melalui rilis survei secara tertulis, ARCI menunjukkan dominasi Lia Istifhama dibandingkan beberapa tokoh lain, seperti M. Sarmuji, anggota DPR RI sekaligus mantan Ketua DPD Golkar Jawa Timur, sebagai peraih popularitas tertinggi di kalangan DPR RI, yang dikenal oleh 63,6 persen responden dan disukai sebanyak 52,9 persen, sedangkan anggota DPR RI lainnya masih di bawah sosok Sarmuji.

Kemudian dari kalangan Kepala Daerah Kabupaten Kota, sosok terpopuler sekaligus disukai adalah Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo, yang memiliki tingkat popularitas 61,7 persen dengan 57,3 persen responden menyukainya.

Pun keduanya melampaui tokoh lainnya sesuai kategori jabatan, nama senator Lia Istifhama, keponakan Gubernur Jatim, tetap teratas dari semua kategori.