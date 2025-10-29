Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Sound for Humanity, Konser Amal dari Jatinangor untuk Perdamaian Dunia

Rabu, 29 Oktober 2025 – 12:54 WIB
Sound for Humanity, Konser Amal dari Jatinangor untuk Perdamaian Dunia - JPNN.COM
Para penampil di konser Sound for Humanity. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JATINANGOR - Ikatan Alumni Unpad (IKA Unpad) bersama Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Lembaga Kemanusiaan SADAQA siap menggelar konser amal bertajuk Sound for Humanity (SFH). Konser ini sebagai bagian dari perayaan Dies Natalis ke-68 Unpad.

Konser ini menjadi wujud nyata kepedulian kampus terhadap isu kemanusiaan global, khususnya tragedi yang menimpa warga Gaza, Palestina.

Sound for Humanity menggabungkan kekuatan musik, seni, dan solidaritas lintas generasi dalam satu panggung besar.

Baca Juga:

Selama satu hari penuh, deretan musikus populer, seperti The Changcuters, HiVi!, Voice of Baceprot (VoB), Kuburan, dan Panji Sakti akan tampil bersama talenta kampus dan alumni Unpad dalam suasana festival yang penuh makna kemanusiaan.

Sekretaris Jenderal IKA Unpad, Yhodhisman Soratha, mengatakan bahwa konser ini digagas sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap krisis kemanusiaan di Gaza.

“Melalui musik, kami ingin menyuarakan nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian. Sound for Humanity bukan sekadar hiburan, tapi seruan moral dari kampus untuk dunia,” ujarnya dalam konferensi pers di Bandung, Selasa.

Baca Juga:

Ketua Panitia SFH, Yeni Fatmawati, menjelaskan bahwa konser ini dirancang untuk mengubah empati menjadi aksi nyata.

“Kami ingin mengajak generasi muda menyalurkan solidaritas dengan cara yang positif dan kreatif. Musik punya kekuatan menyatukan hati tanpa batas,” ucapnya.

Universitas Padjadjaran gelar konser amal *Sound for Humanity* wujudkan solidaritas lewat musik dan seni.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Unpad  Universitas Padjadjaran  IKA UNPAD  Konser Kemanusiaan  Sound for Humanity 
BERITA UNPAD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp