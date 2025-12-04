Soundrenaline 2025 Hadir di Palembang, Bawa Konsep Multilokasi

Kamis, 04 Desember 2025 – 12:12 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Soundrenaline kembali melanjutkan rangkaian tur Sana Sini ke berbagai kota di Indonesia.

Kali ini, festival musik tersebut siap menyambangi Palembang pada Sabtu, 6 Desember 2025.

Soundrenaline Palembang 2025 dihadirkan sebagai ruang perayaan hubungan, kolaborasi, dan energi kreatif yang tumbuh dari perjalanan bersama.

Tahun ini, Soundrenaline mengusung konsep imersif dengan pendekatan multilokasi.

"Festival ini menegaskan bahwa kemajuan tidak pernah hadir secara individual, melainkan melalui frekuensi yang dibangun bersama orang-orang di sekitar," ungkap akun @soundrenaline.id, Kamis (4/12).

Di Palembang, festival berlangsung di area outdoor CGC One Citra Grand City dan Pinewoods Restaurant & Park, dua titik yang dihadirkan dengan atmosfer berbeda, tetapi tetap terhubung dalam satu narasi besar.

Perpindahan antar­lokasi pun dirancang mengalir, memungkinkan pengunjung menikmati pertunjukan musik, ruang kreatif, hingga area leisure yang menyatu dengan alam.

Soundrenaline juga memperkenalkan format multi-platform yang terbagi menjadi tiga ruang yaitu The Stage, The Lab, dan The Space.