Soundrenaline Sana Sini di Jakarta, Panggung Musik Terbesar di Penghujung Tahun

Selasa, 23 Desember 2025 – 22:19 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik Soundrenaline Sana Sini di Jakarta 2025 menjadi panggung pertunjukkan yang menarik bagi para penikmat musik di ibu kota.

Mengusung konsep unik multilokasi, kegiatan tersebut hadir di tiga distrik utama, yaitu ASEAN District, Blok M District, dan Istora District.

"Konsep 'Sana Sini' ini mengajak publik merasakan musik dan seni sebagai bagian dari keseharian kota, menyatu dengan ruang publik, kuliner, dan interaksi urban," kata Isyana Sarasvati, Selasa (23/12).

Berlokasi di Taman Kota Peruri, ASEAN District menjadi pusat kolaborasi antara Isyana Sarasvati x Kasimyn.

Selain itu, ASEAN District menjadi saksi sejarah perayaan 20 tahun film Janji Joni melalui konser tribut yang dikurasi oleh Nikita Dompas.

“Ini adalah kolaborasi idamanku. Penampilanku dengan Kasimyn di sini lebih agresif, baik secara musik, visual, maupun tema,” ujarnya.

Puncaknya, band asal Australia, POND, menutup malam dengan penampilan eksklusif yang menjadi satu-satunya panggung Asia mereka di tahun 2025.

Untuk Distrik Blok M, yang mencakup penampilan COMA Jakarta, Krapela, hingga M Bloc Live House, merayakan keberagaman skena musik kota.