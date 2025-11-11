Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Soundrenaline Sana Sini di Makassar Jadi Ruang Kolaborasi dan Kreativitas dari Timur

Selasa, 11 November 2025 – 16:12 WIB
Soundrenaline Sana Sini di Makassar Jadi Ruang Kolaborasi dan Kreativitas dari Timur - JPNN.COM
The Lantis akan tampil di Soundrenaline Sana Sini di Makassar. Foto dok. Soundrenaline

jpnn.com, JAKARTA - Kota Makassar bersiap menjadi pusat perhatian para pencinta musik, seni, dan film independen dengan hadirnya Soundrenaline “Sana Sini di Makassar”, sebuah perhelatan besar yang merayakan semangat kolaborasi lintas disiplin kreatif.

Festival itu akan digelar di empat titik utama selama beberapa hari, yaitu Riuh Records, The Backyard, Dupli Dining & Lounge, dan Lapangan Parkir Phinisi Point Mall, pada Minggu, 16 November 2025.

Mengusung tema “Sana Sini di Makassar”, Soundrenaline itu tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga wadah bagi seniman, musisi, dan kreator lokal untuk berkolaborasi serta menampilkan karya terbaik mereka.

Baca Juga:

Rangkaian acara dimulai di Riuh Records melalui sesi The Lab & The Space, yang menghadirkan program Screening & Storytelling.

"Saya akan tampil bersama Aco Tenri, sutradara film pendek dan video musik dengan narasi kuat dan visual yang khas," kata Wahyu Al Mardhani, videografer dan desainer asal Palopo yang dikenal lewat karya dokumenter reflektifnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/11).

Selain itu, lanjutnya, panggung musik Riuh Records akan dimeriahkan oleh OG Avamato dan Murphy Radio, dua band dengan karakter musikal eksperimental.

Baca Juga:

Acara juga akan diisi Cross Panel Talks bertema “From Homeground to Headlines”, menghadirkan sosok kreatif seperti Firman Hatibu (ilustrator asal Maros), Aco Tenri, Pandu Fuzztoni (MORFEM), Delpi (Dongker), dan Ifan Adhitya.

"Pengunjung juga bisa mengikuti lokakarya handcrafting & recycling bersama Berdaur dan Hora Caft, serta menikmati pameran fotografi yang merekam perjalanan musisi asal Makassar dari masa ke masa," kata fotografer profesional, Ifan Adhitya.

Soundrenaline Sana Sini di Makassar jadi ruang kolaborasi lintas disiplin dan kreativitas dari Timur.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Soundrenaline Sana Sini  kreativitas  musisi  Pameran Fotografi 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp