Soundrenaline Sana Sini Jakarta Digelar di Tiga Lokasi Strategis, Catat Tanggalnya

jpnn.com, JAKARTA - Jakarta bersiap menjadi panggung raksasa festival musik dan seni ikonik, Soundrenaline. Dengan format yang sepenuhnya baru yaitu multilokasi, Soundrenaline Sana Sini bakal berlangsung selama empat hari penuh, mulai 18 hingga 21 Desember 2025.

Festival ini akan menyebar, dan menyatu dengan denyut kota Jakarta di tiga distrik utama, dengan karakter musik dan pengalaman yang kontras tetapi saling melengkapi yaitu ASEAN District, Blok M District, dan Istora District.

Berpusat di Taman Kota Peruri, ASEAN District menjadi ruang pertemuan hangat yang menggabungkan musik indie, pop, eksplorasi tradisi, hingga nostalgia sinema dengan bintang utama band asal Australia, POND.

"Band asal Australia yang dikenal dengan live act terbaiknya, akan tampil eksklusif sebagai satu-satunya panggung Asia mereka di tahun 2025," melansir keterangan resmi penyelenggara di akun Instagram @soundrenaline.id, Selasa (16/12).

Ada pula kolaborasi spesial lintas genre yang melalui penampilan Isyana Sarasvati x Kasimyn. Konser tribut soundtrack film ikonik Janji Joni secara live, dikurasi oleh Nikita Dompas, menampilkan nama-nama besar seperti Sari (White Shoes), Ario & Ale (The Adams), Bilal Indrajaya, hingga David Tarigan.

Tersebar di lokasi-lokasi ikonik seperti M Bloc Live House, COMA Jakarta, dan Krapela, Blok M District menjadi pusat perayaan keragaman skena musik urban, dari soul, hip-hop, rock, elektronik, hingga eksperimen ekstrem.

Panggung Blok M District akan dimeriahkan oleh Andien, Teddy Adhitya, Soundwave feat. Teza Sumendra, Rafi Sudirman, hingga talenta alternatif seperti Avhath with The Legion of Mysterès dan The Panturas x Tarawangsawelas.

"Di distrik ini terdapat THE LAB, ruang khusus untuk music talks, hearing sessions, dan workshop bersama pelaku industri lokal dan internasional, membuka akses langsung ke proses kreatif," lanjutnya.