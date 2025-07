Soyalympic Door of Future 2025 Buktikan Anak Sensitif Susu Sapi Tetap Bisa Meraih Mimpi

jpnn.com, JAKARTA - Kalbe Nutritionals melalui Morinaga Soya mempersembahkan rangkaian kegiatan Soyalympic Door of Future 2025.

Kegiatan tersebut merupakan bagian upaya mendukung anak dengan sensitivitas terhadap susu sapi untuk tetap tumbuh sehat, aktif dan percaya diri untuk meraih mimpi.

Soyalympic Door of Future 2025 sebagai program edukasi dan kompetisi telah diselenggarakan di 12 titik di Indonesia, dan encapai puncak di acara The Final Game Soyalympic Door of Future 2025 yang digelar di Playtopia Gandaria City, Jakarta.

Melalui Soyalympic Door of Future 2025, Morinaga Soya ingin membuktikan bahwa anak yang sensitif terhadap susu sapi tetap memiliki kesempatan yang sama untuk tampil percaya diri untuk meraih mimpinya.

Kegiatan itu merupakan bagian dari inisiatif berkelanjutan Your Choice, Their Future yang mendorong orang tua agar lebih percaya diri dalam memilih nutrisi yang tepat untuk anak, karena pilihan kecil hari ini akan menentukan masa depan.

“Soyalympic bukan hanya ajang olahraga untuk anak-anak yang sensitif terhadap susu sapi, tapi juga simbol gerakan inklusif untuk mengubah rasa takut menjadi semangat. Kami ingin memastikan bahwa setiap anak, tetap bisa tumbuh sehat, aktif, dan percaya diri untuk meraih mimpinya,” ungkap Betzylia Wahyuningsih, Brand Manager Morinaga Soya, Kamis (3/7).

Sensitif terhadap susu sapi, yang dikenal sebagai alergi susu sapi (ASS), merupakan salah satu alergi makanan yang paling umum terjadi pada anak-anak.

Berdasarkan data, 25-80% anak memiliki risiko alergi apabila terdapat riwayat alergi dalam keluarga.