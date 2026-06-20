Soyjoy Nutrition Award 2026 Jangkau 96 Kota, Berikut Daftar Pemenang

jpnn.com, JAKARTA - The 4th Soyjoy Nutrition Award (SNA) 2026 yang diadakan oleh PT Amerta Indah Otsuka berlangsung sukses dan dihadiri nyaris 500 partisipan di Le Meridien Hotel Jakarta pada Sabtu (20/6).

Mengusung semangat Nutrition for Healthier Future, penyelenggaraan keempat SNA tahun ini menghimpun 213 program gizi dari berbagai wilayah Indonesia dan mengapresiasi tiga program terbaik melalui kategori Best Impact Program, Best Innovation Program, dan Most Inspiring Program.

Soyjoy Nutrition Award merupakan program apresiasi tahunan bagi ahli gizi Indonesia yang berkontribusi meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program gizi yang inovatif, berdampak, dan inspiratif.

Pada tahun keempat ini, SNA kembali menjadi ruang bagi para profesional gizi untuk membagikan praktik baik dari lapangan, mendapatkan pengakuan, serta memperluas inspirasi bagi ekosistem gizi nasional.

Di tengah tantangan gizi Indonesia yang masih berlapis, peran ahli gizi menjadi semakin penting. UNICEF dan WHO mencatat bahwa Indonesia masih menghadapi triple burden of malnutrition, di mana terjadi 3 fenomena permasalahan gizi pada saat yang bersamaan, yaitu kekurangan gizi, kelebihan berat badan, dan defisiensi mikronutrien.

Di sinilah peran ahli gizi dibutuhkan untuk memberikan edukasi dan program yang efektif untuk memperbaiki pola makan masyarakat Indonesia sehingga memiliki taraf kesehatan dan gizi yang lebih baik.

Baca Juga: Kolaborasi Vans x Travis Barker Kembali Hadir dengan Koleksi Terbaru

Tantangan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Melalui berbagai program yang dijalankan di tingkat komunitas, fasilitas kesehatan, institusi pendidikan, hingga lingkungan kerja, para ahli gizi berperan penting dalam mendukung pencegahan stunting, perbaikan status gizi masyarakat, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

“Program ini penting karena para ahli gizi berada di garis depan perubahan perilaku dan perbaikan kesehatan masyarakat. Melalui Soyjoy Nutrition Award, kami ingin memberikan apresiasi sekaligus dukungan agar program-program gizi yang sudah terbukti bermanfaat dapat dikenal lebih luas, dikembangkan lebih jauh, dan menjadi inspirasi bagi Indonesia yang lebih sehat," ungkap Finsa Giovani, Head of Brand Communication Soyjoy dalam keterangan resmi.