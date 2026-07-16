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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

S&P Pertahankan Rating Indonesia di BBB, GREAT Institute Soroti Disiplin Fiskal

Kamis, 16 Juli 2026 – 04:35 WIB
S&P Pertahankan Rating Indonesia di BBB, GREAT Institute Soroti Disiplin Fiskal - JPNN.COM
Peneliti Ekonomi GREAT Institute Trisha Devita Indraswari mengatakan keputusan S&P menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia masih dianggap cukup kuat menghadapi tekanan global. Foto dokumentasi GREAT Institute

jpnn.com, JAKARTA - S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek, dengan outlook stabil.

Keputusan tersebut membuat Indonesia tetap menyandang status layak investasi atau investment grade.

GREAT Institute menilai afirmasi peringkat tersebut menjadi sinyal positif bagi pasar keuangan.

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Namun, pemerintah dinilai tetap perlu menjaga disiplin fiskal, meningkatkan penerimaan negara, dan memperkuat konsistensi kebijakan untuk mempertahankan kepercayaan investor.

Peneliti Ekonomi GREAT Institute Trisha Devita Indraswari mengatakan keputusan S&P menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia masih dianggap cukup kuat menghadapi tekanan global.

“Status investment grade membantu mengurangi persepsi risiko, menjaga basis investor, serta mencegah kenaikan biaya pembiayaan pemerintah dan korporasi,” ujar Trisha dalam keterangannya, Rabu (15/7).

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S&P mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,6 persen secara tahunan pada kuartal I-2026. Untuk keseluruhan 2026, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 5,1 persen dan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2026–2029 diperkirakan berada di level 4,9 persen per tahun.

Prospek pertumbuhan tersebut menjadi salah satu penopang peringkat kredit Indonesia. Faktor lainnya adalah rasio utang pemerintah yang masih relatif rendah dibandingkan negara lain dengan peringkat BBB.

S&P mempertahankan rating Indonesia di BBB, peneliti GREAT Institute soroti disiplin fiskal

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TAGS   utang pemerintah  GREAT Institute  S&P Global Ratings  Utang 
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