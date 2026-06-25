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JPNN.com - Daerah

SP3 Kasus Dugaan Korupsi Wawalkot Bandung Digugat, Kejaksaan Siap Ikuti Proses Hukum

Kamis, 25 Juni 2026 – 18:01 WIB
SP3 Kasus Dugaan Korupsi Wawalkot Bandung Digugat, Kejaksaan Siap Ikuti Proses Hukum - JPNN.COM
Wakil Wali Kota Bandung Erwin. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Keputusan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung menghentikan penyidikan dugaan kasus korupsi yang menyeret Wakil Wali Kota Bandung Erwin, melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) menuai gugatan.

Salah satu pihak yang menggugat ialah Gerakan Lembaga Masyarakat Peduli Korupsi (GLMPK). Gugatan praperadilan tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Bandung dengan nomor perkara: 10/Pid.Pra/2026/PN Bdg pada 9 Juni 2026.

Menanggapi gugatan tersebut, Kejari Kota Bandung memastikan akan mengikuti seluruh tahapan hukum yang berlaku.

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"Kami ikuti proses hukum yang sedang berjalan ini, yang telah diatur dengan hukum acara pidana yang berlaku," kata Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Kota Bandung, Alex Akbar, saat dikonfirmasi, Kamis (25/6/2026).

Adapun sebelumnya, Kejari Kota Bandung resmi menghentikan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Kasus tersebut menyeret Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, dan anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga sebagai tersangka.

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Kepala Kejari Kota Bandung, Abun Hasbuloh Sambas menuturkan, alasan penghentian penyidikan kasus korupsi dikarenakan tidak terdapat aliran dana yang masuk ke kantong pribadi keduanya.

"Demi kepastian hukum, kami sepakat untuk perkara tersebut dihentikan. Tapi, dengan catatan bahwa perkara ini jika di kemudian hari ada saksi ataupun alat-alat yang lain yang berhubungan pada tindakan-tindakan tersebut, (kasus) akan kami buka," kata kata Abun dalam konferensi pers di Kantor Kejari Kota Bandung, Jalan Terusan Jakarta, Rabu (3/6).

Kejari Kota Bandung merespons gugatan yang dilayangkan GLMPK tentang SP3 atau penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi Wawalkot Erwin.

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TAGS   Wawalkot Bandung  erwin  Wakil Wali Kota Bandung Erwin  dugaan korupsi  SP3  Kejaksaan  kejari kota bandung 
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