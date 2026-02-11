Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Spanduk Iklan Disorot Presiden, Saleh Daulay: Bikin yang Artistik

Rabu, 11 Februari 2026 – 09:47 WIB
Spanduk Iklan Disorot Presiden, Saleh Daulay: Bikin yang Artistik - JPNN.COM
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay memberikan keterangan kepada wartawan di Kota Batam, Kepri, Selasa (10/2/2026). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

jpnn.com - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong pelaku usaha di lokasi wisata untuk membuat spanduk iklan yang menarik dan tidak mengganggu pemandangan.

Hal itu menurutnya untuk mendukung permintaan Presiden Prabowo Subianto agar dilakukan penertiban spanduk-spanduk iklan yang terlalu banyak dan berukuran besar sehingga mengganggu pandangan.

"Saya setujulah, kalau Presiden sudah ngomong begitu (tertibkan spanduk-red) berarti presiden sudah benar," kata Saleh usai kunjungan kerja spesifik di Politeknik Pariwisata Batam, Kepulauan Riau, Selasa (10/2/2026).

Baca Juga:

Saleh mengatakan spanduk-spanduk iklan kebanyakan memang merusak pemandangan dan ukurannya juga besar.

"Kadang-kadang orang berdagang itu spanduknya, seperti dikatakan Presiden, lebih besar dari pada informasi yang diperoleh. Jadi, itu jelek yang seperti itu," ucapnya.

Waketum PAN itu mendorong pelaku usaha di lokasi wisata maupun di kawasan lainnya untuk membuat spanduk yang artistik sehingga tetap menarik jika dipandang.

Baca Juga:

"Kalau bikin spanduk yang artistik, sehingga membuat orang senang, bukannya pusing," kata anggota DPR dari Dapil 2 Sumut itu.

Selain spanduk usaha, Saleh juga meminta spanduk-spanduk partai atau calon tertentu juga ditertibkan, karena sama-sama mengganggu pemandangan.

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong pelaku usaha di lokasi wisata membuat spanduk iklan yang menarik dan tidak mengganggu pemandangan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   spanduk iklan  lokasi wisata  tempat usaha  Saleh Partaonan Daulay  Saleh Daulay  Presiden  Prabowo Subianto  Komisi VII DPR 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp