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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Spanyol Gagal Menang di Laga Perdana, Lamine Yamal: Jangan Ragukan Kami

Selasa, 16 Juni 2026 – 19:53 WIB
Spanyol Gagal Menang di Laga Perdana, Lamine Yamal: Jangan Ragukan Kami - JPNN.COM
Winger Spanyol Lamine Yamal mencoba membongkar pertahanan Tanjung Verde di laga Piala Dunia 2026. Foto: Roberto Schmidt/AFP

jpnn.com - HASIL imbang tanpa gol timnya, Spanyol, melawan Tanjung Verde pada laga perdana Piala Dunia 2026 tak membuat Lamine Yamal kehilangan kepercayaan diri. 

Bintang muda itu mengirim pesan penuh keyakinan kepada para pendukung La Roja.

Menurut Yamal, satu poin di pertandingan pembuka bukan alasan untuk meragukan peluang Spanyol di turnamen ini. 

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Dia menegaskan bahwa perjalanan masih panjang dan timnya akan terus berkembang seiring berjalannya kompetisi.

"Ini adalah pertandingan pertama kami di Piala Dunia 2026 dan kami mendapatkan satu poin," ujar Yamal.

"Kami tahu ini adalah kompetisi yang panjang dan tujuan kami masih sangat jauh. Namun, kami akan terus bekerja keras dan semuanya akan berjalan seperti yang kami harapkan. Jangan pernah meragukan hal itu."

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Kepercayaan diri Yamal bukan tanpa alasan. 

Meski Spanyol gagal mencetak gol, penampilan tim berubah cukup signifikan setelah dirinya masuk dari bangku cadangan pada 20 menit terakhir pertandingan.

Spanyol hanya meraih hasil imbang tanpa gol di laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.

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TAGS   Spanyol  Lamine Yamal  Piala Dunia 2026  Tanjung Verde 
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