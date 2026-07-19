Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Spanyol vs Argentina: Lionel Messi Ternyata Pernah Menghukum Luis de la Fuente

Minggu, 19 Juli 2026 – 15:48 WIB
Spanyol vs Argentina: Lionel Messi Ternyata Pernah Menghukum Luis de la Fuente - JPNN.COM
Kapten Timnas Argentina Lionel Messi. Foto: REUTERS/Brett Davis.

jpnn.com - Luis de la Fuente memiliki alasan tersendiri mengapa Spanyol tidak akan menempel ketat megabintang Argentina Lionel Messi pada final Piala Dunia 2026.

Pengalaman pahit yang dialaminya bertahun-tahun lalu membuat sang entrenador memilih pendekatan berbeda saat kembali berhadapan dengan pemain berjuluk La Pulga itu.

Spanyol dijadwalkan menghadapi Argentina pada partai puncak Piala Dunia 2026 di Stadion New York New Jersey Senin (20/7/2026) dini hari WIB.

Baca Juga:

Salah satu tantangan terbesar La Roja tentu datang dari Messi yang tampil luar biasa sepanjang turnamen.

Kapten Argentina itu sudah membukukan delapan gol dan empat asis. Catatan tersebut membuatnya menjadi ancaman utama yang wajib diantisipasi lini belakang Spanyol.

Meski demikian, De la Fuente memastikan dirinya tidak akan menginstruksikan satu pemain untuk terus mengikuti pergerakan Messi selama pertandingan.

Baca Juga:

Keputusan itu bukan tanpa alasan. Pelatih berusia 65 tahun tersebut mengaku pernah mencoba strategi serupa ketika masih menangani tim junior Sevilla menghadapi Barcelona yang diperkuat Messi muda di ajang Copa del Rey.

"Saya punya cerita menarik tentang Lionel Messi. Waktu itu saya melatih Sevilla di level junior dan kami menghadapi Barcelona di Copa del Rey. Sebelum pertandingan, semua orang membicarakan seorang anak bernama Messi," ucapnya.

Luis de la Fuente memiliki alasan tersendiri mengapa Spanyol tidak akan menempel ketat megabintang Argentina Lionel Messi pada final Piala Dunia 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lionel Messi  Luis de La Fuente  Messi  Argentina  Piala Dunia 2026 
BERITA LIONEL MESSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp