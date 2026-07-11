Spanyol vs Prancis di Semifinal Piala Dunia 2026, Fuente Yakin La Roja Taklukkan Les Bleus

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Belgia 2-1 pada perempat final di Stadion SoFi, Inglewood, Amerika Serikat, Sabtu dini hari.

Spanyol akan berhadapan dengan Prancis di semifinal Piala Dunia 2026. Laga itu akan berlangsung di Stadion AT&T, Arlington, Rabu (15/7) pukul 02.00 WIB.

Pelatih Spanyol Luis de la Fuente yakin bahwa timnya bisa mengalahkan Prancis, karena melihat perkembangan pemain-pemainnya sejauh ini.

"Saya pikir wajar jika kami berpikiran bisa mengalahkan Prancis. Kami akan bekerja keras untuk mewujudkannya," kata De la Fuente dalam laman FIFA pada Sabtu (11/7).

Pelatih berusia 65 tahun itu menilai Spanyol tim yang memiliki rekor cukup bagus ketika menghadapi Prancis. Oleh karena itu, Spanyol berusaha mempertahankan rekor tersebut.

"Kami adalah satu-satunya tim yang berhasil mengalahkan mereka dua kali. Tim hebat akan berhadapan dengan tim hebat lainnya," kata De la Fuente.

Pada dua pertemuan sebelumnya, Spanyol mengalahkan Prancis dalam semifinal UEFA Nations League 2025 dengan skor 5-4, dan semifinal Euro 2024 dengan skor 2-1.

Terakhir kali Spanyol kalah dari Prancis pada final UEFA Nations League 2021. Kala itu, Les Blues mengungguli La Roja 2-1.