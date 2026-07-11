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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Spanyol vs Prancis di Semifinal Piala Dunia 2026, Fuente Yakin La Roja Taklukkan Les Bleus

Sabtu, 11 Juli 2026 – 10:27 WIB
Spanyol vs Prancis di Semifinal Piala Dunia 2026, Fuente Yakin La Roja Taklukkan Les Bleus - JPNN.COM
Pelatih Timnas Spanyol, Luis de La Fuente. Foto: X/Sefutbol.

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Belgia 2-1 pada perempat final di Stadion SoFi, Inglewood, Amerika Serikat, Sabtu dini hari.

Spanyol akan berhadapan dengan Prancis di semifinal Piala Dunia 2026. Laga itu akan berlangsung di Stadion AT&T, Arlington, Rabu (15/7) pukul 02.00 WIB.

Pelatih Spanyol Luis de la Fuente yakin bahwa timnya bisa mengalahkan Prancis, karena melihat perkembangan pemain-pemainnya  sejauh ini.

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"Saya pikir wajar jika kami berpikiran bisa mengalahkan Prancis. Kami akan bekerja keras untuk mewujudkannya," kata De la Fuente dalam laman FIFA pada Sabtu (11/7).

Pelatih berusia 65 tahun itu menilai Spanyol tim yang memiliki rekor cukup bagus ketika menghadapi Prancis. Oleh karena itu, Spanyol berusaha mempertahankan rekor tersebut. 

"Kami adalah satu-satunya tim yang berhasil mengalahkan mereka dua kali. Tim hebat akan berhadapan dengan tim hebat lainnya," kata De la Fuente.

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Pada dua pertemuan sebelumnya, Spanyol mengalahkan Prancis dalam semifinal UEFA Nations League 2025 dengan skor 5-4, dan semifinal Euro 2024 dengan skor 2-1.

Terakhir kali Spanyol kalah dari Prancis pada final UEFA Nations League 2021. Kala itu, Les Blues mengungguli La Roja 2-1.

Pelatih Spanyol Luis de la Fuente yakin bahwa timnya bisa mengalahkan Prancis di semifinal Piala Dunia 2026 nanti.

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TAGS   Piala Dunia 2026  Semifinal Piala Dunia 2026  Prancis vs Spanyol  Luis de La Fuente  La Roja  Les Bleus 
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