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JPNN.com - Entertainment - Musik

Sparkle Memperkenalkan Diri Lewat Sampai Kita Besar Nanti

Senin, 06 Juli 2026 – 00:20 WIB
Sparkle Memperkenalkan Diri Lewat Sampai Kita Besar Nanti - JPNN.COM
Sparkle, girl group cilik asal Cirebon. Foto: Dok. Sparkle

jpnn.com, JAKARTA - Girl group cilik asal Cirebon, Sparkle resmi memperkenalkan diri di kancah musik Indonesia.

Trio beranggotakan Faya, Schala, dan Safaa itu hadir dengan membawa konsep persahabatan, keceriaan, dan mimpi masa kecil lewat karya yang dinyanyikan.

Sebagai langkah awal, Sparkle baru saja meluncurkan single perdana yang bertitel Sampai Kita Besar Nanti.

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Lagu yang diciptakan oleh Bemby Noor tersebut mengangkat kisah tentang persahabatan anak-anak yang tulus, saling mendukung, serta janji untuk terus bersama hingga dewasa.

Dengan lirik yang hangat dan mudah diingat, Sampai Kita Besar Nanti berisi pesan bahwa persahabatan merupakan hal yang sangat berharga dan layak dipertahankan.

Melalui lagu debut tersebut, Sparkle mengajak pendengar untuk menghargai teman-teman yang selalu hadir dalam setiap perjalanan hidup.

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Lagu Sampai Kita Besar Nanti dari Sparkle sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital serta YouTube.

Selain merilis lagu debut, Sparkle juga siap menghadirkan karya serta kolaborasi yang menghibur sekaligus memberikan pesan positif melalui musik.

Girl group cilik asal Cirebon, Sparkle resmi memperkenalkan diri di kancah musik Indonesia.

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TAGS   Sparkle  girl group  lagu Sparkle  personel Sparkle 

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