Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

SPayLater Dorong Inklusi Keuangan Lewat Pembiayaan Digital Praktis dan Aman

Selasa, 14 Juli 2026 – 06:28 WIB
SPayLater Dorong Inklusi Keuangan Lewat Pembiayaan Digital Praktis dan Aman - JPNN.COM
Bagaimana cara memiliki paylater yang sesuai dan menguntungkan. Foto: SPaylater

jpnn.com, JAKARTA - SPayLater terus memperluas perannya dengan menghadirkan akses pembiayaan digital yang lebih mudah, praktis, dan inklusif.

Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital, layanan paylater kini menjadi salah satu alternatif pembiayaan.

Tren tersebut sejalan dengan meningkatnya tingkat inklusi keuangan di Indonesia.

Baca Juga:

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), indeks inklusi keuangan nasional telah mencapai 80,51 persen.

Angka itu mencerminkan makin luasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, termasuk pembiayaan berbasis digital.

Di tengah perkembangan tersebut, SPayLater menilai inovasi menjadi kunci menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Baca Juga:

Melalui proses pengajuan yang sepenuhnya digital, pengguna dapat mengakses pembiayaan dengan lebih cepat tanpa harus melalui prosedur yang rumit.

Direktur PT. Commerce Finance, Anggie Setia Ariningsih, mengatakan kebutuhan masyarakat terhadap solusi keuangan terus berkembang seiring meningkatnya aktivitas di ekosistem digital.

SPayLater terus memperluas perannya dengan menghadirkan akses pembiayaan digital yang lebih mudah, praktis, dan inklusif.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SPayLater  pembiayaan digital  Inklusi keuangan  commence finance 
BERITA SPAYLATER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp