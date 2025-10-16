Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

SPBU di Ujung Kulon Hanya Dua, Masyarakat Keluhkan Jauhnya Jarak dan Akses Sulit

Kamis, 16 Oktober 2025 – 11:29 WIB
Untuk memastikan kelancaran distribusi bahan bakar, para operator SPBU di Ujung Kulon harus siap menghadapi berbagai situasi dan tantangan yang ada. Foto dok. Pertamina

jpnn.com - PANDEGLANG - Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di ujung barat Pulau Jawa hanya ada dua. Keberadaannya sangat berperan memenuhi kebutuhan masyarakat umum dan nelayan.

Salah satu SPBU Ujung Kulon 34.442.16 Sumur, yang terletak di Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat.

Untuk memastikan kelancaran distribusi bahan bakar, para operatornya harus siap menghadapi berbagai situasi dan tantangan yang ada.

"Banyak konsumen yang mengeluh soal jauhnya jarak dan sulitnya akses ke sini, tetapi mereka merasa sangat terbantu dengan adanya SPBU ini," ujar salah satu operator SPBU di Ujung Kulon, Fajar, Kamis (16/10).

Menurut Fajar, hal sederhana seperti senyuman dari pelanggan menjadi motivasi untuk terus memberikan pelayanan setiap hari.

"Senyuman dari pelanggan menjadi penyemangat saya setiap hari," katanya.

Operator SPBU lainnya, Wahyudi, yang merupakan warga lokal Ujung Kulon menyatakan bahwa kondisi cuaca sering tidak menentu dan kerap menjadi tantangan.

Dia pun menyampaikan harapannya agar Pertamina terus maju berusaha menjangkau kebutuhan distribusi BBM wilayah terpencil lainnya.

