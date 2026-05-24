JPNN.com - Ekonomi - Industri

SPECT/CT Symbia Pro.Specta, Teknologi Pencitraan Presisi Deteksi Dini Kanker Terbaru

Minggu, 24 Mei 2026 – 13:44 WIB
Siemens Healthineers memperkenalkan teknologi SPECT/CT Symbia Pro.Specta, teknologi pencitraan presisi. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Siemens Healthineers memperkenalkan teknologi SPECT/CT Symbia Pro.Specta, teknologi pencitraan presisi untuk mendukung deteksi dini serta penanganan kanker lebih personal bagi pasien.

Peluncuran sekaligus memperkuat kemitraan holistik antara Siemens Healthineers dan MRCCC Siloam Semanggi dalam mendampingi seluruh perjalanan pasien kanker, mulai dari skrining, pengobatan, hingga terapi lanjutan.

Sebagai sistem pencitraan hibrida (hybrid imaging) generasi terbaru, teknologi ini menggabungkan pencitraan fungsional dan anatomi untuk memberikan visualisasi mendalam mengenai proses biologis di dalam tubuh.

Kemampuan tersebut membantu para klinisi mendeteksi penyakit lebih awal, memahami karakteristik tumor secara lebih detail, serta menyesuaikan keputusan terapi sesuai dengan kondisi unik masing-masing pasien.

Khususnya, di bidang teranostik (theranostics) yang mengintegrasikan diagnosis dan terapi secara erat.

President Director Siemens Healthineers Indonesia, Alfred Fahringer menyampaikan peluncuran teknologi ini langkah penting dalam memajukan kedokteran presisi di Indonesia.

Pihaknya meyakini setiap pasien memiliki karakteristik unik, sehingga proses perawatannya perlu disesuaikan secara individual.

Melalui pemahaman penyakit hingga tingkat molekuler, teknologi diharapkan dapat membantu para klinisi memberikan diagnosis yang lebih akurat serta terapi pengobatan yang terpersonalisasi.

Siemens Healthineers memperkenalkan teknologi SPECT/CT Symbia Pro.Specta dalam agenda The 6th Siloam Oncology Summit 2026.

TAGS   pencitraan deteksi kanker  SPECT/CT Symbia Pro.Specta  Siloam  Siemens Healthineers 

