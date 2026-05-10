JPNN.com - Entertainment - Musik

SPEED Kembali ke Jakarta, Tiket Konser Habis Terjual

Minggu, 10 Mei 2026 – 09:09 WIB
SPEED, band hardcore asal Australia, saat beraksi dalam Hammersonic Festival 2026 di NICE PIK2, Jakarta pada Sabtu (2/5). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Band hardcore asal Australia, SPEED dipastikan akan kembali menggelar konser di Jakarta.

Konser bertajuk Magnumotion: SPEED Live in Jakarta itu bakal digelar di M Bloc, Jakarta Selatan pada Selasa, 16 Juni 2026.

Ini akan menjadi kunjungan ketiga SPEED ke Jakarta, sekaligus momen yang kembali ditunggu para penggemar music hardcore di
Indonesia.

Grup beranggotakan Jem Siow (vokal), Aaron 'Saato' Siow (bass/backing vokal), Dennis 'D-Cold' Vichidvongsa (gitar), Joshua Clayton (gitar), dan Kane Vardon (drum) itu pernah beraksi di Rossi Musik Fatmawati pada 2023, dan Hammersonic Festival 2026 pada 2 Mei 2026 lalu.

Nama SPEED sendiri sudah semakin lekat dengan energi panggung yang eksplosif, intens, dan crowd/pit yang gila.

Dalam penampilan terbaru di Hammersonic 2026, SPEED kembali membuktikan reputasi sebagai salah satu band hardcore paling panas saat ini, dengan respons penonton yang sangat masif di Jakarta.

Dengan reputasi tersebut, wajar bila konser SPEED Live in Jakarta mendapat sambutan luar biasa dari penggemar. Buktinya, semua tiket yang disediakan oleh penyelenggara telah terjual habis.

SPEED tidak akan sendiri saat konser di Jakarta nanti. Opening act masih dirahasiakan dan diumumkan dalam waktu dekat untuk menambah antusiasme menuju hari konser.

