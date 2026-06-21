Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

SPEED Terkesan dengan Scene Hardcore Indonesia

Minggu, 21 Juni 2026 – 07:07 WIB
SPEED Terkesan dengan Scene Hardcore Indonesia - JPNN.COM
Band hardcore asal Australia, SPEED saat konser di M Bloc, Jakarta Selatan pada Selasa (16/6). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Band hardcore asal Australia, SPEED ternyata sangat terkesan dengan scene atau kancah musik hardcore di Indonesia. Hal tersebut terungkap ketika SPEED menggelar konser di M Bloc, Jakarta Selatan pada Selasa (16/6) lalu.

Vokalis SPEED, Jem Siow mengatakan bahwa kultur hardcore makin besar, terutama di Indonesia. Menurutnya, Indonesia punya banyak band serta pencinta musik hardcore yang luar biasa dan saling mendukung satu sama lain.

"Saya tahu hardcore Indonesia makin kuat. Ketika saya mendengar band seperti Defy, Final Attack, Bleach, Keep It Real, dan band hardcore yang dimiliki Indonesia, itu membuat saya seratus persen hardcore. Terima kasih untuk semua yang menyambut kami,” ungkap Jem Siow SPEED di atas panggung.

Baca Juga:

SPEED merasa selalu disambut dengan antusiasme tinggi oleh pencinta musik hardcore di Indonesia. Adapun konser kali ini merupakan kedatangan ketiga bagi SPEED.

Band beranggotakan Jem Siow (vokal), Josh Clayton (gitar), Dennis Vichidvongsa (gitar), Aaron Siow (bass) dan Kane Vardon (drum) itu pertama tampil di Jakarta pada 2023 lalu, tepatnya di Rossi Musik Fatmawati.

Pada awal Mei 2026 lalu, SPEED kembali mengguncang dengan penampilan eksplosif dalam Hammersonic Festival 2026 di NICE PIK2, Jakarta.

Baca Juga:

"Ada yang datang ke konser kami pada 2023?" ujar Jem Siow menyapa ratusan hadirin di M Bloc, Jakarta Selatan.

Konser SPEED kali ini merupakan bagian dari rangkaian tur Indonesia yang tengah dijalani. Selain di Jakarta, band yang terbentuk sejak 2019 itu juga singgah menyapa penggemar di Medan, Solo, Malang, dan Bali pada Juni 2026 ini.

Band hardcore asal Australia, SPEED ternyata sangat terkesan dengan kancah musik hardcore di Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   speed  band SPEED  Speed Jakarta  Konser Speed  Trueside Jakarta 
BERITA SPEED LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp