Speedboat Pengangkut Penumpang Terbalik di Perairan Ogan Komering Ilir, 1 Orang Hilang

jpnn.com, PALEMBANG - Satu unit speedboat (kapal cepat) yang mengangkut dua orang penumpang terbalik di perairan Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Sabtu (21/3/2026).

Akibat kejadian itu, Iwan, 35, pengemudi speedboat hilang terseret arus dan tenggelam. Sementara dua penumpangnya selamat.

Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin mengungkapkan speedboat tersebut berangkat dari Desa Semuntul, Kabupaten Banyuasin, menuju Kayuagung, Kabupaten OKI.

Dalam perjalanan, speedboat sempat berhenti dan menepi untuk menanyakan arah kepada warga setempat.

Warga telah mengarahkan agar rombongan memutar balik dan menggunakan jalur lain karena rute yang akan dilalui dinilai berbahaya, terdapat banyak halangan serta fenomena hole atau pusaran air.

"Namun pengemudi speedboat tetap melanjutkan perjalanan melalui jalur tersebut meskipun telah beberapa kali diperingatkan," katanya di Palembang, Minggu.

Sekitar pukul 18.30 WIB speedboat yang ditumpangi korban tersedot ke dalam hole dan masuk ke pusaran air hingga menyebabkan kecelakaan. Dua orang penumpang dapat diselamatkan warga, sementara korban Iwan hilang terseret arus dan tenggelam.

Kantor SAR Palembang menerima informasi kejadian tersebut pada pukul 21.50 WIB pada hari yang sama dan segera mengerahkan tim menuju lokasi untuk melaksanakan operasi pencarian.