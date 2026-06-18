Spesifikasi Hyundai Ioniq V Bocor ke Permukaan: Hadir dalam 2 Versi

Kamis, 18 Juni 2026 – 13:42 WIB

jpnn.com - Hyundai bersiap memperluas lini mobil listriknya di China melalui kehadiran Ioniq V, yang dijadwalkan meluncur akhir tahun ini.

Sedan listrik itu menjadi satu amunisi baru Hyundai, untuk kembali bersaing di pasar kendaraan energi baru (NEV) yang kian kompetitif.

Meski sudah diperkenalkan pada Beijing Auto Show 2026, rincian spesifikasi Hyundai Ioniq V baru terungkap setelah muncul dalam data Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China (MIIT).

Dari sisi performa, Hyundai menawarkan dua pilihan baterai.

Varian standar menggunakan baterai lithium iron phosphate (LFP) berkapasitas 53,5 kWh yang dipasok CATL.

Paket baterai itu dipadukan dengan motor listrik bertenaga 188 hp dan mampu menempuh jarak 520—540 kilometer berdasarkan standar pengujian CLTC.

Sementara itu, versi jarak jauh dibekali baterai LFP berkapasitas 66,8 kWh dengan motor listrik 225 hp.

Dalam kondisi baterai penuh, Ioniq V diklaim mampu melaju hingga 620 sampai 650 kilometer.