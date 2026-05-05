JPNN.com - Nasional - Humaniora

SPI Dukung Ojol Disabilitas yang Pengin Anaknya Jadi Polisi

Selasa, 05 Mei 2026 – 10:46 WIB
Riswan dan Radit. Foto: dari tim SPI

jpnn.com - JAKARTA - Sahabat Polisi Indonesia (SPI) merespons beredarnya video berisi ungkapan hati seorang ojol disabilitas, Riswan, yang berharap anaknya, Mochammad Radit Wibawa, lulus seleksi bintara di Polda Jawa Barat.

Dalam video yang beredar di YouTube itu, Riswan menyampaikan harapannya.

"Saya ingin mengutarakan bahwa cita-cita anak saya pengin menjadi anggota Polri. Saya sangat berharap semoga anak saya bisa lulus dan mengabdi untuk bangsa dan negara,” kata Riswan.

“Juga menjadi kebanggaan keluarga. Semoga harapan saya dan anak saya bisa terwujud,” tuturnya.

Ketua Umum SPI Fonda Tangguh memberikan dukungan kepada Riswan dan Radit.

Fonda juga antusias mendengar Radit memiliki kemampuan di bidang sepak bola.

“Moch Radit Wibawa beberapa kali menjadi juara, seperti pada 2021 dari kejuaraannya di Stadion Wibawamukti, dia juara, dan menyabet penghargaan dari PSSI Jawa Barat. Pada Popda XIII Jawa Barat 2023 juga juara, semua ada penghargaannya," kata Fonda.

"Kisah Radit menunjukkan semangat juang tinggi untuk menembus seleksi ketat institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia,” imbuhnya.

