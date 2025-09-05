Spirit Meneladan Akhlak Mulia dari Peringatan Maulid Nabi di Masjid Al-Khairiyah PIK2

Jumat, 05 September 2025 – 19:30 WIB

jpnn.com - TANGERANG - Agung Sedayu Group (ASG) menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Khairiyah, Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (5/8).

Peringatan itu bukan sekadar kegiatan keagamaan, melainkan juga membawa pesan tentang pentingnya kebermanfaatan bagi kehidupan sosial dan lingkungan.

Sejak pagi, Masjid Al-Khairiyah di Menara Syariah PIK2 mulai dipadati jemaah. Anak-anak duduk bersisian dengan orang tua mereka, sementara para karyawan ASG dan masyarakat sekitar tampak larut dalam lantunan selawat.

Suasana hangat dan khidmat pun menyelimuti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut. Kekhusyukan begitu terasa saat doa dipanjatkan dan istigasah dilaksanakan.

Peringatan Maulidurasul itu juga kian istimewa dengan kehadiran Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Ulama yang dikenal aktif mendorong harmoni sosial itu dijadwalkan memberikan ceramah sebelum salat Jumat berjemaah.

Rasa kebersamaan tersebut kian mempertegas makna perayaan Maulidurasul bukan hanya milik segelintir orang, melainkan ruang bersama seluruh umat.

Direktur Utama ASG Letjen TNI (Purn) Nono Sampono saat menyampaikan kata sambutan pada acara itu menyuarakan pentingnya menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad sebagai momentum refleksi.