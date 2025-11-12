Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Spiritual Leadership Dinilai Mampu Menjawab Tantangan Korporasi Modern

Rabu, 12 November 2025 – 22:22 WIB
Spiritual Leadership Dinilai Mampu Menjawab Tantangan Korporasi Modern - JPNN.COM
Kubik Leadership, mitra solusi terkemuka di bidang pengembangan kepemimpinan, memperkenalkan konsep terbarunya, Spiritual Leadership. Foto: Dok. Kubik Leadership

jpnn.com, JAKARTA - Kubik Leadership, mitra solusi terkemuka di bidang pengembangan kepemimpinan, memperkenalkan konsep terbarunya, Spiritual Leadership.

Perkenalan tersebut dilakukan dalam sebuah Public Training yang sukses diselenggarakan di Hotel Aston Priority Simatupang, Jakarta.

Konsep itu hadir sebagai jawaban atas tantangan krusial yang dihadapi korporasi saat ini, yaitu krisis makna dan energi kepemimpinan.

Baca Juga:

Acara menarik perhatian ratusan pemimpin korporasi, mulai dari manajer hingga business owner, baik dari perusahaan nasional maupun multinasional.

Sesi pelatihan yang dipandu langsung oleh Jamil Azzaini, Co-Founder Kubik Leadership dan dikenal sebagai Inspirator SuksesMulia, menjelaskan mengapa orientasi kepemimpinan saat ini perlu diubah.

Jamil Azzaini mendefinisikan SuksesMulia sebagai pencapaian 4-ta (harta, tahta, kata, dan cinta) yang tinggi diikuti dengan pemanfaatannya untuk memberi manfaat (mulia), menekankan pentingnya value dan makna dalam bekerja.

Baca Juga:

Dia juga memperingatkan dampak negatif dari kepemimpinan yang hanya fokus pada hasil.

“Kepemimpinan yang bisa memberikan nilai dan makna dalam pekerjaan bagi tim merupakan kepemimpinan yang sangat dibutuhkan saat ini. Ketika pemimpin hanya berfokus hanya mengejar hasil dan pencapaian, maka yang akan terjadi adalah lack of fulfillment,” ungkap Jamil Azzaini, Rabu (12/11).

Spiritual Leadership yang merupakan konsep terbaru Kubik Leadership, dinilai mampu menjawab tantangan korporasi modern

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kubik Leadership  Spiritual Leadership  korporasi  Konsep Korporasi 
BERITA KUBIK LEADERSHIP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp