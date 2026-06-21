SPMB Jabar Ditutup, Calon Siswa Baru Jangan Lupa Daftar Ulang

jpnn.com - Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahap 1 Jawa Barat (Jabar) resmi ditutup pada 19 Juni 2026.

Tercatat ada ratusan ribu calon siswa baru yang berhasil terpetakan di sekolah pilihan. Mereka pun diingatkan untuk melakukan daftar ulang.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto mengimbau masyarakat untuk cermat memperhatikan tenggat waktu administrasi agar kepesertaan tidak gugur, sekaligus bersiap menghadapi pembukaan SPMB Tahap 2 bagi calon siswa yang belum terserap.

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Calon murid baru yang telah terpetakan pada SPMB Tahap 1 diwajibkan untuk mengikuti proses daftar ulang pada 26 dan 29 Juni 2026 di sekolah tujuan masing-masing.

"Kami mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat dalam pelaksanaan SPMB Tahap 1," kata Purwanto di Bandung, Sabtu (20/6/2026).

Dia menuturkan bagi calon murid baru yang belum terpetakan, tidak perlu khawatir karena kesempatan masih terbuka melalui SPMB Tahap 2, sehingga seluruh calon murid tetap memiliki peluang untuk memperoleh layanan pendidikan.

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Untuk mengakomodasi calon siswa yang belum lolos, Disdik Jabar menjadwalkan SPMB Tahap 2 yang akan dibuka secara maraton pada tanggal 30 Juni serta 1, 2, 3, dan 6 Juli 2026.

Purwanto mengakui bahwa daya tampung atau kapasitas sekolah negeri saat ini belum dapat menyerap seluruh lulusan SMP dan MTs di Jawa Barat.