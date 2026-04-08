JPNN.com - Pendidikan

SPMB Jatim 2026: SMA Kuota Jalur Domisili 20%, SMK 10%

Rabu, 08 April 2026 – 16:50 WIB
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan mengenai SPMB Jatim 2026. Ilustrasi Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com - SURABAYA – Berikut ini informasi terkait Seleksi Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2026 tingkat SMA dan SMK di wilayah Jawa Timur (Jatim).

Kuota jalur domisili SPMB Jatim 2026 untuk tingkat SMA sebanyak 20 persen.

Adapun kuota jalur domisili SPMB 2026 untuk SMK di Jatim hanya 10 persen.

Demikian dikatakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat meluncurkan SPMB 2026 di Surabaya, Rabu (8/4).

Khofifah mengatakan, SPMB 2026 dirancang inklusif dan transparan guna memastikan proses penerimaan murid baru berjalan adil dan akuntabel.

“Tahapan SPMB 2026 disusun agar lebih sistematis dan mudah dipahami masyarakat, sehingga seluruh proses dapat berlangsung transparan dan adil,” ujar Khofifah.

Peluncuran SPMB 2026 ini sekaligus menjadi momentum sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan, mulai dari satuan pendidikan, orang tua atau wali murid, hingga masyarakat luas agar memahami alur pendaftaran, persyaratan, jalur seleksi, hingga mekanisme pengumuman hasil.

Khofifah menjelaskan pelaksanaan SPMB 2026 dibagi dalam empat tahap.

Berikut ini informasi terkait SPMB Jatim 2026 tingkat SMA dan SMK, baik jalur domisili, prestasi, mutasi, dan afirmasi.

