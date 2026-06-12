SPMB Online, SCALA Hadirkan Sistem Penerimaan Murid Baru Terintegrasi

jpnn.com - JAKARTA - Tingginya jumlah pendaftar Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 dalam waktu bersamaan menuntut pemerintah daerah dan institusi pendidikan harus menggunakan sistem yang tidak hanya stabil, tetapi juga mampu mengintegrasikan seluruh tahapan dalam satu platform.

Menjawab kebutuhan tersebut, SCALA by Metranet sebagai penyedia solusi digital menghadirkan solusi SPMB Online yang dirancang untuk mendukung pemerintah daerah dan institusi pendidikan dalam mengelola proses penerimaan murid baru secara end-to-end.

Mulai dari proses pendaftaran, verifikasi data, seleksi, hingga pengumuman hasil, seluruh tahapan dapat dikelola melalui satu sistem yang terintegrasi.

"Sejak 2024, solusi SPMB Online dari SCALA by Metranet telah diimplementasikan pada 147 instansi pendidikan atau sekitar 5000+ sekolah yang tersebar di 15 provinsi dan 30 kabupaten/kota di Indonesia," kata Direktur Bisnis Metranet Faisal Yusuf, Jumat (12/6).

Dia mengungkapkan bahwa implementasi tersebar dilakukan di Provinsi DKI Jakarta dengan cakupan 2.179 satuan pendidikan yang terdiri atas jenjang SD, SMP, SMA dan SMK. Hal itu menunjukkan kemampuan sistem dalam mendukung proses penerimaan murid baru pada skala besar secara terintegrasi.

Menurut Faisal, transformasi digital di sektor pendidikan perlu didukung oleh solusi yang tidak hanya mempermudah proses administrasi, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan secara menyeluruh.

"Pemanfaatan teknologi dalam proses penerimaan murid baru tidak lagi menjadi kebutuhan tambahan, melainkan fondasi penting untuk menghadirkan layanan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien," ujar Faisal Yusuf.

Keberhasilan digitalisasi layanan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kemampuan sistem dalam mendukung kebutuhan operasional di lapangan.