Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

SPMB Sekolah Maung di Jabar Resmi Dimulai, Dedi Mulyadi Beri Instruksi Tegas

Senin, 25 Mei 2026 – 14:55 WIB
SPMB Sekolah Maung di Jabar Resmi Dimulai, Dedi Mulyadi Beri Instruksi Tegas - JPNN.COM
Dedi Mulyadi soal SPMB Sekolah Maung. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas, pada proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sekolah Manusia Unggul (Maung) yang berlangsung dari 25 hingga 29 Mei 2026.

Hal itu mengingat Sekolah Maung dirancang khusus untuk mencetak generasi muda berkarakter dan berdaya saing tinggi, proses calon murid harus terbebas dari segala bentuk intervensi. 

"Pendaftaran Sekolah Maung mulai 25 sampai 29 Mei 2026. Tidak boleh ada titipan dari siapa pun, atas nama apa pun, dan kepentingan apa pun."

Baca Juga:

"Ini untuk anak-anak yang punya kualifikasi unggul di bidang akademik maupun non-akademik," kata Dedi, Senin (25/5).

Dedi menginstruksikan dengan tegas kepada seluruh jajaran kepala sekolah hingga staf administrasi untuk menerapkan prinsip transparansi dalam proses SPMB Sekolah Maung.

Langkah itu bertujuan untuk memastikan SPMB di Sekolah Maung benar-benar menyerap murid yang memenuhi kualifikasi di bidang akademik maupun non-akademik.

Baca Juga:

"Saya minta pada seluruh jajaran kepala sekolah dan seluruh stafnya untuk menjaga integritas, menghindarkan berbagai praktik yang bertentangan dengan prinsip keunggulan," ujarnya.

Dedi memastikan tidak segan memberikan sanksi disiplin berat berupa pencopotan jabatan bagi oknum internal sekolah yang terbukti melakukan transaksi ilegal.

Begini pesan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi di hari pertama pelaksanaan pendaftaran SPMB Sekolah Maung. Tegaskan tidak ada siswa titipan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   sekolah maung  Gubernur Dedi Mulyadi  sekolah manusia unggul  spmb sekolah maung 
BERITA SEKOLAH MAUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp