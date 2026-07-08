Spot Semifinal Tunggal Putri Wimbledon 2026 Penuh

Rabu, 08 Juli 2026 – 21:21 WIB

jpnn.com - LONDON - Dua tunggal putri Ceko mengisi spot semifinal Wimbledon 2026.

Ada Karolina Muchova yang mengalahkan Naomi Osaka (Jepang) di 8 Besar.

Di semifinal besok, Muchova akan berhadapan dengan unggulan tertinggi yang tersisa, yakni Coco Gauff (AS).

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Coco Gauff sendiri menembus semifinal setelah menundukkan sesama AS Jessica Pegula.

Satu wanita Ceko lainnya, Linda Noskova masuk Top 4 setelah menyingkirkan Elise Mertens (Belgia) 6-3, 7-5 di Court 1 Wimbledon, Rabu (8/7) malam WIB.

Noskova pun memastikan semifinal pertamanya di Grand Slam.

“Bagi saya ini sangat menakjubkan. Saya ke semifinal Grand Slam, Wimbledon, dengan mengalahkan pemain seperti Elise,” tutur Linda.

Petenis berusia 22 tahun itu akan menghadapi Marta Kostyuk (Ukraina) di semifinal.