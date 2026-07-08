Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Tenis

Spot Semifinal Tunggal Putri Wimbledon 2026 Penuh

Rabu, 08 Juli 2026 – 21:21 WIB
Spot Semifinal Tunggal Putri Wimbledon 2026 Penuh - JPNN.COM
Tunggal putri Ceko semifinalis Wimbledon 2026 Linda Noskova. Foto: AELTC

jpnn.com - LONDON - Dua tunggal putri Ceko mengisi spot semifinal Wimbledon 2026.

Ada Karolina Muchova yang mengalahkan Naomi Osaka (Jepang) di 8 Besar.

Di semifinal besok, Muchova akan berhadapan dengan unggulan tertinggi yang tersisa, yakni Coco Gauff (AS).

Baca Juga:

Coco Gauff sendiri menembus semifinal setelah menundukkan sesama AS Jessica Pegula.

Satu wanita Ceko lainnya, Linda Noskova masuk Top 4 setelah menyingkirkan Elise Mertens (Belgia) 6-3, 7-5 di Court 1 Wimbledon, Rabu (8/7) malam WIB.

Noskova pun memastikan semifinal pertamanya di Grand Slam.

Baca Juga:

“Bagi saya ini sangat menakjubkan. Saya ke semifinal Grand Slam, Wimbledon, dengan mengalahkan pemain seperti Elise,” tutur Linda.

Petenis berusia 22 tahun itu akan menghadapi Marta Kostyuk (Ukraina) di semifinal.

Semifinal tunggal putri Wimbledon 2026 mempertemukan Ceko vs AS dan Ukraina vs Ceko.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Wimbledon 2026  Coco Gauff  Karolina Muchova  Marta Kostyuk  Linda Noskova 
BERITA WIMBLEDON 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp