JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Spotify Kini Bisa Diakses Lewat ChatGPT, Tawarkan Rekomendasi Musik dan Podcast

Kamis, 09 Oktober 2025 – 20:53 WIB
Spotify bisa diakses di ChatGPT. Foto: Spotify

jpnn.com, JAKARTA - Platform audio digital Spotify kini dapat diakses melalui chatbot buatan OpenAI, ChatGPT, mulai 7 Oktober 2025.

Fitur baru itu memungkinkan pengguna meminta rekomendasi musik dan podcast langsung lewat percakapan dengan ChatGPT.

Baik pengguna Spotify Free maupun Premium bisa menghubungkan akun mereka ke ChatGPT, untuk menerima saran konten audio yang disesuaikan dengan perintah yang dimasukkan.

“Dengan membawa Spotify ke dalam ChatGPT, kami menghadirkan cara baru untuk menghubungkan fans dengan artis dan kreator yang mereka sukai, lewat percakapan di ChatGPT kapan pun inspirasi datang,” ujar SVP Global Head of Consumer Experience Spotify, Sten Garmark, dalam keterangannya, Kamis (9/10).

Spotify menyebut integrasi memberi pengalaman baru dalam menemukan musik dan podcast favorit.

Bagi pengguna Spotify Free, rekomendasi akan diambil dari playlist unggulan seperti Discover Weekly dan New Music Friday.

Sementara itu, pelanggan Premium mendapat rekomendasi yang lebih personal sesuai preferensi mendengarkan mereka.

Perusahaan juga memastikan bahwa pengguna tetap memegang kendali penuh atas koneksi antara Spotify dan ChatGPT, termasuk opsi untuk memutuskan akses kapan saja.

