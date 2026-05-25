Spotify Menyiapkan Fitur Personal Podcast, Ini Manfaatnya!

Senin, 25 Mei 2026 – 14:46 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Platform musik digital Spotify bersiap menghadirkan pengalaman baru bagi penggunanya.

Bukan sekadar mendengarkan musik atau podcast, kini pengguna bakal bisa membuat siniar pribadi sendiri dengan bantuan kecerdasan artifisial atau AI.

Fitur anyar bernama Personal Podcast itu disebut memungkinkan pengguna membuat podcast, yang benar-benar disesuaikan dengan minat dan kebiasaan mereka.

Menariknya, proses pembuatan dilakukan langsung di dalam aplikasi Spotify tanpa perlu perangkat tambahan atau kemampuan produksi audio profesional.

Pengguna nantinya cukup mengetikkan deskripsi singkat mengenai podcast yang ingin dibuat.

Setelah itu, AI Spotify akan secara otomatis menghasilkan episode podcast sesuai permintaan tersebut.

Spotify juga memberi keleluasaan bagi pengguna untuk memperkaya isi podcast dengan menambahkan tautan, file PDF, teks, hingga berbagai sumber lain sebagai bahan konteks.

Bahkan, pengguna dapat membuat podcast rutin seperti ringkasan harian maupun ulasan mingguan secara otomatis.