Spotify Merilis Fitur Baru Running Mode

Minggu, 02 Agustus 2026 – 22:07 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Spotify menghadirkan fitur baru bernama Running Mode yang dirancang untuk menemani pengguna saat berolahraga lari.

Fitur mampu menyusun playlist secara otomatis sesuai jenis latihan, tempo, hingga selera musik masing-masing pengguna.

Running Mode tersedia di menu Fitness Hub dan menawarkan 25 preset latihan.

Pengguna dapat memilih sesi seperti steady run, interval run, atau pyramid, lalu mengatur durasi, target beats per minute (BPM), serta genre musik yang diinginkan.

Tak hanya memutar lagu, fitur ini juga memberikan panduan audio di setiap tahap latihan.

Namun, untuk sementara panduan suara baru tersedia dalam bahasa Inggris.

Spotify menjelaskan Running Mode memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang sebelumnya digunakan pada fitur pembuatan playlist berbasis perintah.

Pengembangan fitur berawal dari tingginya minat pengguna membuat playlist khusus untuk aktivitas olahraga dan kebugaran.