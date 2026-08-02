Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Spotify Merilis Fitur Baru Running Mode

Minggu, 02 Agustus 2026 – 22:07 WIB
Spotify Merilis Fitur Baru Running Mode - JPNN.COM
Fitur baru Spotify. Foto: Spotify

jpnn.com, JAKARTA - Spotify menghadirkan fitur baru bernama Running Mode yang dirancang untuk menemani pengguna saat berolahraga lari.

Fitur mampu menyusun playlist secara otomatis sesuai jenis latihan, tempo, hingga selera musik masing-masing pengguna.

Running Mode tersedia di menu Fitness Hub dan menawarkan 25 preset latihan.

Baca Juga:

Pengguna dapat memilih sesi seperti steady run, interval run, atau pyramid, lalu mengatur durasi, target beats per minute (BPM), serta genre musik yang diinginkan.

Tak hanya memutar lagu, fitur ini juga memberikan panduan audio di setiap tahap latihan.

Namun, untuk sementara panduan suara baru tersedia dalam bahasa Inggris.

Baca Juga:

Spotify menjelaskan Running Mode memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang sebelumnya digunakan pada fitur pembuatan playlist berbasis perintah.

Pengembangan fitur berawal dari tingginya minat pengguna membuat playlist khusus untuk aktivitas olahraga dan kebugaran.

Spotify menghadirkan fitur baru bernama Running Mode yang dirancang untuk menemani pengguna saat berolahraga lari.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Spotify  Fitur baru Spotify  fitur running mode Spotify  fitur spotify untuk pelari 
BERITA SPOTIFY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp