SPPI Bersatu Serukan Kesiapsiagaan Pekerja Pelabuhan Merespons Konflik Timur Tengah

jpnn.com - Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI) Bersatu mengingatkan seluruh pekerja pelabuhan di tanah air meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika geopolitik global yang berpotensi berdampak pada stabilitas rantai pasok internasional dan aktivitas logistik nasional.

Ketegangan yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel di kawasan Timur Tengah (Timteng), termasuk potensi gangguan terhadap jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz, telah memicu kekhawatiran terhadap kenaikan harga minyak dunia dan meningkatnya biaya operasional perusahaan pelayaran internasional.

Ketua Umum SPPI Bersatu Dodi Nurdiana menyebut situasi itu dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap operasional pelabuhan di Indonesia, khususnya pada aktivitas bongkar muat di terminal yang melayani perdagangan internasional.

"Ketegangan geopolitik di Timur Tengah berpotensi memicu kenaikan harga minyak global yang berdampak pada biaya operasional pelayaran. Kondisi ini dapat memengaruhi arus perdagangan internasional serta aktivitas pelabuhan yang melayani impor dan ekspor," ujar Dodi dalam keterangan tertulis, Jumat (13/3/2026).

Menurutnya, sejumlah perusahaan pelayaran internasional juga mulai melakukan penyesuaian rute pelayaran di kawasan Timur Tengah. Perubahan rute tersebut berpotensi menimbulkan keterlambatan kedatangan kapal serta peningkatan kepadatan di sejumlah pelabuhan internasional, termasuk pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).

"Jika jadwal pelayaran terganggu, maka potensi penumpukan kapal di pelabuhan juga dapat terjadi. Karena itu, efisiensi operasional pelabuhan menjadi faktor penting untuk menjaga kelancaran arus logistik dan mempertahankan daya saing ekonomi nasional," katanya.

Dodi menambahkan, meskipun perdagangan domestik relatif stabil, dampak tidak langsung dari konflik global terhadap harga energi, inflasi, serta rantai pasok internasional tetap perlu diantisipasi bersama.