Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

SPPI Bersatu Serukan Kesiapsiagaan Pekerja Pelabuhan Merespons Konflik Timur Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 – 18:11 WIB
SPPI Bersatu Serukan Kesiapsiagaan Pekerja Pelabuhan Merespons Konflik Timur Tengah - JPNN.COM
Ilustrasi kapal tanker melintas di Selat Hormuz, Iran. /ANTARA/Anadolu/py. (Anadolu)

jpnn.com - Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI) Bersatu mengingatkan seluruh pekerja pelabuhan di tanah air meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika geopolitik global yang berpotensi berdampak pada stabilitas rantai pasok internasional dan aktivitas logistik nasional.

Ketegangan yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel di kawasan Timur Tengah (Timteng), termasuk potensi gangguan terhadap jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz, telah memicu kekhawatiran terhadap kenaikan harga minyak dunia dan meningkatnya biaya operasional perusahaan pelayaran internasional.

SPPI Bersatu Serukan Kesiapsiagaan Pekerja Pelabuhan Merespons Konflik Timur Tengah

Baca Juga:

Ketua Umum SPPI Bersatu Dodi Nurdiana menyebut situasi itu dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap operasional pelabuhan di Indonesia, khususnya pada aktivitas bongkar muat di terminal yang melayani perdagangan internasional.

"Ketegangan geopolitik di Timur Tengah berpotensi memicu kenaikan harga minyak global yang berdampak pada biaya operasional pelayaran. Kondisi ini dapat memengaruhi arus perdagangan internasional serta aktivitas pelabuhan yang melayani impor dan ekspor," ujar Dodi dalam keterangan tertulis, Jumat (13/3/2026).

Menurutnya, sejumlah perusahaan pelayaran internasional juga mulai melakukan penyesuaian rute pelayaran di kawasan Timur Tengah. Perubahan rute tersebut berpotensi menimbulkan keterlambatan kedatangan kapal serta peningkatan kepadatan di sejumlah pelabuhan internasional, termasuk pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).

Baca Juga:

"Jika jadwal pelayaran terganggu, maka potensi penumpukan kapal di pelabuhan juga dapat terjadi. Karena itu, efisiensi operasional pelabuhan menjadi faktor penting untuk menjaga kelancaran arus logistik dan mempertahankan daya saing ekonomi nasional," katanya.

Dodi menambahkan, meskipun perdagangan domestik relatif stabil, dampak tidak langsung dari konflik global terhadap harga energi, inflasi, serta rantai pasok internasional tetap perlu diantisipasi bersama.

Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI) Bersatu ingatkan pekerja pelabuhan tingkatkan kewaspadaan merespons situasi Timur Tengah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   sppi bersatu  pekerja pelabuhan  logistik  Timur Tengah  Dodi Nurdiana  Iran  Israel  Amerika  Pelindo 
BERITA SPPI BERSATU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp