SPPK Polri Fokus Bentuk Profil Peserta Didik lewat OHA & ES

jpnn.com, JAKARTA - Kasespim Lemdiklat Polri, Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga, S.H., M.A menyampaikan pihaknya fokus membentuk profil peserta didik yang berkualitas lewat Organization Health Audit (OHA) dan Environmental Scanning (ES).

Kegiatan itu merupakan bagia dari rangkaian Management Course (MC) Level III yang diadakan oleh Sekolah Pengembangan Profesi Kepolisian (SPPK) Angkatan ke-2 Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung selama dua hari, Kamis dan Jumat, 25–26 September 2025.

Kegiatan serempak diadakan di Polda Banten, Polda Jawa Tengah, dan Polda Jawa Timur, dengan mengangkat tema “Peran Unsur Pendukung Guna Menyukseskan Program Presisi dalam Rangka Tercapainya Tugas Pokok Polri.”

“MC Level III merupakan pelatihan tingkat menengah yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajerial perwira Polri,” kata Irjen Pol. Daniel dikutip, Kamis (25/9).

Irjen Pol. Daniel menjelaskan kokus utama pelatihan ini adalah bagaimana menghubungkan kebijakan strategis pimpinan dengan implementasi teknis di lapangan dalam menilai kesehatan sebuah organisasi melalui pola pikir yang sistematis, analitis, dan kolaboratif.

Kegiatan MC Level III ini merupakan kelanjutan dari rangkaian pelatihan yang telah berlangsung pada 22 sampai dengan 24 September 2025.

Pada tahap sebelumnya, peserta telah dilatih untuk menguasai keterampilan analisis strategis, perencanaan strategis, dan manajemen strategis.

Adapun analisis strategis meliputi OHA untuk menilai kekuatan dan kelemahan organisasi, serta ES guna menganalisis faktor eksternal yang berpengaruh terhadap organisasi.